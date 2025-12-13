اطلاعیه فروش ارز حاصل از صادرات شرکت نفت پاسارگاد

به گزارش ایلنا؛ عطف به اطلاعیه بانک مرکزی مورخ 29/07/1404 مبنی بر امکان فروش ارز حاصل از صادرات کالاهای قیر و هیدروکربن در تالار دوم مرکز مبادله، این شرکت در نظر دارد ارز حاصل از صادرات خود را در بستر تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شرکت های واردکننده کالا که دارای تخصیص ارز هستند به فروش برساند، لذا شرکت های متقاضی می توانند قیمت پیشنهادی خود را برای یک میلیون درهم امارات تا ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 23/9/1404 به نشانی الکترونیک currency@pasargadoil.com ارسال نمایند.

مشخصات کلیدی مزایده:

حجم کل: یک میلیون درهم امارات

زمان برگزاری: یکشنبه 23/09/1404 - ساعت 13:30

نام شرکت وارد کننده شماره ثبت سفارش کد تخصیص ارز میزان ارز درخواستی نوع ارز قیمت پیشنهادی شماره تماس

شرایط مزایده :

تحویل ارز توسط صادرکننده منوط به ثبت تیک دریافت تحویل ارز توسط وارد کننده و تایید انجام آن توسط بانک عامل است. ارز مورد معامله 3 الی 7 روز کاری پس از واریز وجه ریالی به حساب صادر کننده واریز می‌گردد.

