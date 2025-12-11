خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز بزرگداشت مقام زن و مادر
امیرحسین باقری،مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد، در پیامی به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز بزرگداشت مقام زن و مادر ضمن تاکید بر نقش برجسته بانوان در پیشرفت جامعه، از بانوان شاغل در این شرکت قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا؛ متن پیام به شرح زیر است:

هم‌زمان با فرارسیدن سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز گرامیداشت مقام زن و مادر، این مناسبت فرخنده را به همه همکاران ارجمند، به‌ویژه بانوان محترم شرکت نفت پاسارگاد، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

در شرکت نفت پاسارگاد، بانوان شایسته‌ای حضور دارند که با نقش‌آفرینی مؤثر خود در بخش‌های مختلف، سهم قابل توجهی در تحقق اهداف و موفقیت‌های سازمان ایفا می‌کنند. تلاش‌های ارزشمند، دلسوزانه و متعهدانه‌ این عزیزان همواره مایه‌ی مباهات و موجب ارتقای جایگاه شرکت بوده است.

اینجانب ضمن قدردانی از حضور حرفه‌ای، مسئولانه و نقش‌آفرین تمامی بانوان همکار، توفیق روزافزون، سلامت و عزت برای همگان مسئلت دارم و امیدوارم همچون گذشته شاهد درخشش و پیشرفت‌های بیشتر بانوان شرکت نفت پاسارگاد باشیم.

امیرحسین باقری

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد

 

 

 

انتهای پیام/
