به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت نفت پاسارگاد، هم‌زمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز بزرگداشت مقام زن و مادر، جلسه هم‌اندیشی امیر حسین باقری مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد، با نمایندگان بانوان شاغل در شرکت برگزار شد.

در این نشست، بانوان شرکت به تشریح دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات خود پرداختند و مدیرعامل نیز به بررسی و پاسخگویی به مسائل مطرح‌شده پرداخت.

این جلسه به منظور تقویت مشارکت بانوان، بررسی نیازها و ارتقای شرایط کاری و رفاهی آنان برگزار شد و تأکید بر اهتمام شرکت نفت پاسارگاد نسبت به حمایت از بانوان و تکریم مقام آنان در محیط کار داشت.

