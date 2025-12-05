در دومین نشست مدیران روابط عمومی شرکتهای تابعه تاپیکو تاکید شد؛
برقراری ارتباط فعال و موثر با رسانهها
به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین الملل نفت پاسارگاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تاپیکو، در دومین نشست مدیران روابط عمومی شرکتهای تابعه که به میزبانی شرکت نفت پاسارگاد در ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد، راهکارهای برقراری ارتباط فعال و موثر با رسانهها به صورت دقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مدیر روابط عمومی، برند و مسئولیت اجتماعی تاپیکو در این نشست با تشریح راهبردها و برنامههای این هلدینگ به منظور برقراری ارتباط فعال و موثر با رسانههای رسمی و تخصصی به ویژه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، تاکید کرد: با اتحاد استراتژیک و تقویت همافزایی میان شرکتهای تابعه میتوانیم دستاوردهای شاخص و پروژههای استراتژیک توسعهای در سطح هلدینگ را به صورت گسترده انعکاس دهیم.
سید مهدی مدنی ضمن استقبال از انتقادات کارشناسانه و صادقانه خبرنگاران محترم، بر ضرورت پاسخگویی بهموقع و دقیق شرکتهای تابعه به انتشار اخبار غیرواقعی در برخی رسانهها و فضای مجازی تاکید و تصریح کرد: هلدینگ تاپیکو و شرکتهای تابعه خانوادهای مشترک و بزرگ هستند و در برابر اخبار غیرواقعی به صورت متحد عمل خواهند کرد، ضمن اینکه این هلدینگ آمادگی دارد در صورت نیاز، اطلاعات درست و دقیق درباره عملکرد این هلدینگ را در اختیار اصحاب رسانه قرار دهد.
لازم به ذکر است؛ در این نشست مدیران روابط عمومی شرکتهای تابعه با آسیب شناسی چالشهای ارتباط بین روابط عمومیها و رسانهها، پیشنهاداتی برای برقراری ارتباط فعال و موثر با رسانههای رسمی، تخصصی و فضای مجازی ارائه کردند.