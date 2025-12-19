توییت مدیرعامل شستا پایانی بر شایعات

ایلنا؛ چه بداخلاقی است که این روزها افرادی را ابتدا با عنوان «وزیر فلان وزارتخانه» معرفی می‌کنند و سپس آماج تخریب قرار می‌دهند!

ضمن رد این رویه ناصواب، تأکید می‌کنم #وزارت_رفاه و سازمان‌های بزرگی چون #شستا امروز بیش از هر زمان به تمرکز و تداوم نیاز دارند.

ما طبق میثاق‌نامه دکتر #میدری و راهبرد دکتر #پزشکیان، مأموریت خود را نه در راهروهای وزارتخانه بلکه در شکوفایی کسب‌وکارهای شستا و بهبود معیشت مردم تعریف کرده‌ایم.

"محمدرضا سعیدی؛ مدیرعامل شستا"

انتهای پیام/