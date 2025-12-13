در نفت پاسارگاد چه خبر است؟ کاهش حدودا ۱۹ درصدی تولید در بزرگترین تولید کننده قیر خاورمیانه

به گزارش ایلنا، متاسفانه در شرکت های دولتی و خصولتی، روندی غیر معمول باب شده که برای پوشش ضعف ها و کاستی های دوره های مدیریتی، با نفی عملکرد مدیران قبلی و به صورت یک سویه، عملکرد مدیران پیشین نفی و سوء عملکرد مدیران مستقر توجیه می شود.

مدیریت قبلی شرکت نفت پاسارگاد ، یکی از دوره های درخشان مدیریتی در تاریخ این شرکت بود. شرکت با گرفتن سهم بازار صادرات و عملکرد خیره کننده در حوزه فروش داخلی، از رقیب سنتی سبقت قابل ملاحظه‌ای گرفت؛ با این وجود و با تغییر دولت، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه برخی از عناصر شرکت، به دلایل سیاسی و گزارشات یک سویه، در آخرین روزهای سال 1403 اقدام به تغییر مدیریتی در شرکت نفت پاسارگاد با وجود عملکرد خیره کننده آن، نمود.

اخیرا گزارشی در رابطه با شکستن رکورد صادراتی شرکت نفت پاسارگاد بر تارنمای این شرکت، انتشار یافته است. این رکورد صادراتی با زیر سوال بردن عملکرد فوق العاده تیم مدیریتی پیشین ، بخش اعظمی از تولید و فروش آبان ماه در مقایسه با آبان ماه سال 1403 را ملاک قرارداده است.

در واقع شرکت موفق شده رکورد 501 هزارتن قیر صادراتی سال گذشته را به عدد 505 هزارتن برساند . (در واقع چیزی کمتر از یک درصد، صادرات شرکت افزایش پیدا کرده است). با این حال درصدد هستیم به مقایسه و بررسی عملکرد شرکت در دوره مدیریت قبلی و مدیریت جدید بپردازیم:

امیر حسین باقری بایگی مدیرعامل جدید شرکت نفت پاسارگاد، با سابقه همکاری در حراست و برنامه ریزی تاپیکو و فقط مدیرعاملی شرکت دوده، عهده دار مدیریت شرکت نفت پاسارگاد در دوره جدید بوده است. برای روشن شدن معیار عملکرد نفت پاسارگاد در دوره جدید در چند پارامتر به بررسی عملکرد شرکت نفت پاسارگاد می پردازیم: فروش داخلی، فروش صادراتی و میانگین نرخ فروش، در سال های 1403 و 1404 مقایسه می شوند.

مقایسه عملکرد تناژ فروش صادراتی، فروش داخلی ، درآمد فروش شرکت و میانگین فروش در فروردین سال 1403 و 1404:

تا ماه فروردین سال 1404 معاون بازرگانی تیم قبلی شرکت، عهده دار فروش های بازرگانی شرکت بود و بخش اعظمی از فروش های فروردین و اردیبهشت از طریق ایشان به انجام رسید. چند نکته در نمودار فوق قابل توجه است:

مجموع فروش داخلی و صادراتی شرکت در فروردین ماه سال 1404 حدود 86363 تن بوده که بالاتر از رقم 78005 سال 1403 است. (تمامی این فروش ها توسط تیم بازرگانی مدیریت قبلی محقق شده بود)

نکته قابل توجه رشد حدودا 200% قیمت میانگین قیر در سال های 1403 و 1404 است. بر این اساس درآمد فروش شرکت در سال 1403 رقم 10658988 میلیون ریال بوده که به این رقم در سال 1404 به عدد 23546446 میلیون ریال رسیده است.

مهمترین نکته قابل تامل این است که میانگین نرخ قیر در سال 1404 افزایش بالای 200% در سال 1404 داشته و اگر قرار است درآمد فروش مبنای رکورد شکنی باشد باید این درصد رعایت گردد.

لازم به ذکر است برای شاخص میانگین نرخ فروش، کل درآمد ماهیانه شرکت، بر میزان فروش داخلی و صادراتی ، تقسیم شده است.

مقایسه عملکرد تناژ فروش صادراتی، فروش داخلی ، درآمد فروش شرکت و میانگین فروش در اردیبهشت سال 1403 و 1404:

همان طور که اشاره شده تا ماه فروردین سال 1404 معاون بازرگانی تیم قبلی شرکت، عهده دار فروش های بازرگانی شرکت بود و بخش اعظمی از فروش های بورسی فروردین ماه که در اردیبهشت برداشت شده بود توسط ایشان به انجام رسید. چند نکته در نمودار فوق قابل توجه است:

مجموع فروش داخلی و صادراتی شرکت در اردیبهشت ماه سال 1404 حدود 90030 تن بوده که تقریبا برابر با رقم 90338 تن سال 1403 است. (تمامی این فروش ها توسط تیم بازرگانی مدیریت قبلی محقق شده بود)

دوباره نکته قابل توجه رشد حدودا 200% قیمت میانگین قیر در سال های 1403 و 1404 است. بر این اساس درآمد فروش شرکت در سال 1403 برای حدود 90 هزارتن قیر صادراتی و داخلی رقم 11663060 میلیون ریال بوده که به این رقم در سال 1404 به عدد 23466758 میلیون ریال رسیده است.

مقایسه عملکرد تناژ فروش صادراتی، فروش داخلی ، درآمد فروش شرکت و میانگین فروش در خرداد 1403 و 1404:

ضعیف ترین ماه عملکردی تیم جدید یکی از بهترین عملکردهای تیم مدیریت قبل را در سال 1403 رقم زد. از سویی برای تمام کسانی که از شرایط بازار قیر و بورس کالا مطلع هستند استناد به جنگ 12 روزه و کاهش فروش چندان مبنای مناسبی نیست. ماه خرداد ماه خروجی استقرار تیم بازرگانی شرکت در دوره جدید است. عملا تا روز 23 خرداد نسبت فروش قراردادهای بورسی مشخص است. از سویی سایر رقبای حتی بخش خصوصی و شرکت نفت جی در خلال جنگ 12 روزه کشتی 44 هزارتنی در بندر عباس بارگیری نموده و همگی رکوردهای بینظیر صادراتی در همان ماه به ثبت رسانیده اندو با این وصف چند نکته دیگر نیز در نمودار فوق قابل توجه است:

مجموع فروش داخلی و صادراتی شرکت در خرداد ماه سال 1404 حدود 45384 تن بوده که تقریبا یک چهارم سال 1403 است .

بر این اساس درآمد فروش شرکت در سال 1403 برای حدود 185 هزارتن قیر صادراتی و داخلی رقم 25211745 میلیون ریال بوده که این رقم با وجود میانگین قیمت 13632 که متوسط قیمت محصول در خرداد بوده، دو و نیم برابر درآمد فروش شرکت در خرداد 1404 (با قیر میانگین قیمت 23794 ) با رقم 10798940 میلیون ریال است.

مقایسه عملکرد تناژ فروش صادراتی، فروش داخلی ، درآمد فروش شرکت و میانگین فروش در تیر ماه 1403 و 1404:

با وجود عملکرد 20 هزارتنی بهتر صادرات توسط تیم مدیریتی جدید در تیر ماه 1404 با صادرات حدود 60 هزارتن نسبه به تیر ماه سال 1403 که تیم مدیریت قبلی 41 هزارتن محصول صادر کرده بود، یکی از نکات عمده افتراق مدیریت تیم سابق و تیم جدید، به بهترین شکل خود را نمایان می سازد: فروش داخلی، قیر تهاتری و تولید کارمزدی.

در تیر ماه سال 1404 تیم مدیریت جدید کاهش تولید حدود 26 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داراست. با این وجود در اخبار منتشره از شرکت بر روی درآمد فروش و رشد درآمد فروش مانور ویژه ای داده شده است. در حالی که میانگین نرخ محصول از سال 1403 نسبت به سال 1404 رشدی حدود 230 درصدی را تجربه کرده است.

مقایسه عملکرد تناژ فروش صادراتی، فروش داخلی ، درآمد فروش شرکت و میانگین فروش در مرداد ماه 1403 و 1404:

شرکت در مرداد ماه سال 1403 در مجموع موفق به تولید و فروش 114977 تن قیر به ارزش 13031739 میلیون ریال با میانگین نرخ فروش (11334) شده است. با وجود رشد 33 درصدی صادرات در مرداد ماه، تولید شرکت در مرداد ماه سال 1404 نسبت به مرداد ماه سال 1403 ، 10 درصد کاهش نشان می دهد؛ این در حالی است که حدودا 110 درصد در این ماه کاهش فروش داخلی نسبت به مدت مشابه سال قبل به چشم می آید.

مقایسه عملکرد تناژ فروش صادراتی، فروش داخلی ، درآمد فروش شرکت و میانگین فروش در شهریور ماه 1403 و 1404:

شرکت در شهریور ماه سال 1403 در مجموع موفق به تولید و فروش حدود 109 هزار تن قیر به ارزش 13943672 میلیون ریال با میانگین نرخ فروش (12793) شده است. در شهریور ماه 1404 شرکت کاهش 10 درصدی تولید به نسبت مدت مشابه سال قبل داشته است، تولید شرکت در مرداد ماه سال 1404 نسبت به مرداد ماه سال 1403 ، حدودا 15 درصد کاهش نشان می دهد.

مقایسه عملکرد تناژ فروش صادراتی، فروش داخلی ، درآمد فروش شرکت و میانگین فروش در مهر ماه 1403 و 1404:

شرکت در مهر ماه سال 1403 در مجموع موفق به تولید و فروش حدود 138 هزار تن قیر به ارزش 17914854 میلیون ریال با میانگین نرخ فروش (13033) شده است. صادرات شرکت در مهر ماه 1404 شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد حدودا 3 درصدی داشته داشته است، با این وجود در قسمت فروش داخلی شرکت کاهش فروش حدود 80 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه کرده است. تولید شرکت در مهر ماه سال 1404 نسبت به مرداد ماه سال 1403 ، حدودا 18 درصد کاهش نشان می دهد.

مقایسه عملکرد تناژ فروش صادراتی، فروش داخلی ، درآمد فروش شرکت و میانگین فروش در آبان ماه 1403 و 1404:

شرکت در آبان ماه سال 1404 در مجموع موفق به تولید و فروش حدود 127871 تن قیر به ارزش 33298295 میلیون ریال با میانگین 26040 شده است. این در حالی است که شرکت در آبان ماه سال 1403 موفق به تولید 91 هزارتن قیر شده بود و در این ماه رشد حدودا 27 درصدی را تجربه کرد.

مقایسه مجموع تولید شرکت در هشت ماهه سال های 1403 و 1404 :

همان طور که مشاهده می شود در مجموع تولید و فروش تجمیعی دوره هشت ماهه 1403 و 1404 ، به جز عملکرد فروردین که محصول تلاش تیم بازرگانی سابق شرکت بود، فقط در ماه آبان عملکرد بهترین نسبت به دوره مدیریتی پیشین ثبت شده است.

ضعیف ترین عملکرد تولید نفت پاسارگاد در چهار ساله گذشته:

با این وصف باید گفت در تولید و فروش کلی محصول چیزی حدود 20 درصد در شرکت نفت پاسارگاد در سال 1404، با کاهش رو به رو بوده ایم و این ضعیف ترین عملکرد شرکت در طول سال های گذشته بوده است.

نکته جالب توجه دیگر مانور بیش از اندازه بر روی فروش های ارزی و قطع ید واسطه هاست. بر اساس اطلاعات به دست آمده از معاملات ارزی هشت ماهه بورس کالا، سهم نفت پاسارگاد در هشت ماهه گذشته 1.9 درصد بوده است. مانور بر روی رکورد صادراتی وقتی ارزشمند است که فروش ها به صورت ارزی صورت پذیرد و شرکت از افزایش نرخ ارز ، بهره مند گردد. از سویی بخش عمده ای از فروش های ارزی شرکت در طول سال جاری فسخ شده که در بهترین حالت سهم شرکت نفت پاسارگاد در فروش های ارزی بازار قیر حدود یک درصد است. یکی از اقدامات فساد ستیزانه دوره مدیریت سال 1403 خلع ید دست آقای (ش) بود. بخش عمده ای از حواشی ایجاد گردیده برای شرکت نیز در آن سال از سوی آقای ش و قرار در آن شب کذایی ایجاد شد. حال سوال اینجاست در سال 1404 عمده خریدهای ارزی و ریالی شرکت به چه کسی ختم می شود؟

در دوره مدیریت قبلی و در دولت شهید رئیسی، ملاک تخصص و تعهد و سلامت مدیران بود. بر این اساس افراد حتی با روحیات سیاسی اصلاح طلبانه در مشاغل مدیریتی به کار گرفته شدند. حال سوال اینجاست در دولت آقای پزشکیان همان افراد متخصص باید به دلیل مواضع سیاسی حذف شوند؟ صد البته که یکی از دلایل بدبین کردن وزیر محترم کار به تیم مدیریتی دوره قبل، مجاری غیر رسمی بود که همچنان به حرکت های غیر حرفه ای خود ادامه می دهند.

بر اساس آخرین آمار در دوره هشت ماهه سال قبل حدودا چهار میلیون و دویست هزار تن قیر صادر شده بود که این عدد در سال 1404 به رقم چهار میلیون هشتصد هزار تن رسیده است. نکته جالب صعود قابل توجه حدودا بیست درصدی شرکت نفت جی در تولید و صادرات است. برای اولین بار در طول امسال در خلال جنگ دوازده روزه کشتی 44 هزارتنی در بندر عباس بارگیری نمود، شش محموله 44 هزارتنی در طول ماه های گذشته در شرکت نفت جی بارگیری شده است. دانش مدیریتی کسب شده در شرکت نفت پاسارگاد با برخی جا به جایی های مدیریتی، شکوفایی نفت جی در سال گذشته را در پی داشته و این نکته ای است که فارغ از برخی از حواشی تصمیم گیران صندوق بازنشستگی نفت، باید به آن توجه ویژه داشته باشند. شرکت نفت جی با رشد عملکرد حدودا 20 درصدی در تولید، حدودا 15 درصد سهم بازار صادراتی را به خود اختصاص داده است در حالی که شرکت نفت پاسارگاد با تنزل به رتبه سوم 12.6 درصد کل قراردادهای بورسی هشت ماهه بورس کالا را به خود اختصاص داده است. (قاعدتا بخش عمده ای از این قراردادها نیز منتج به برداشت نشده یا منفسخ گردیده است).

انتهای پیام/