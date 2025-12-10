خبرگزاری کار ایران
انتصاب قائم‌مقام شرکت نفت ایرانول

کد خبر : 1725746
یکی از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان قائم‌مقام شرکت نفت ایرانول منصوب شد.

به گزارش ایلنا از ایرانول، طی حکمی از سوی جواد نجم‌الدین مدیرعامل شرکت نفت ایرانول، محمدحسین شهسوار به عنوان قائم‌مقام شرکت نفت ایرانول منصوب شد.

گفتنی‌ است شهسوار پیش از این در مجموعه‌ای از شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سابقه مدیریتی داشته است. 

از جمله مهم‌ترین سوابق اجرایی وی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    • عضو هیأت مدیره شرکت نفت پاسارگاد (رئیس کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و کمیته انتصابات)

    •مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفتکش

    •مشاور مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند

    •عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت هپکو

    •مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی

    •مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت واسپاری آتیه صبا

    •عضو هیأت مدیره شرکت سیمان قائن

    •مشاور مدیرعامل شرکت سیمان تأمین (سیتا)

    •مشاور مدیرعامل گروه مالی صندوق بازنشستگی کشوری

این انتصاب با هدف تقویت ساختار مدیریتی و پیشبرد برنامه‌های راهبردی شرکت نفت ایرانول صورت گرفته است.

انتهای پیام/
