اکبر میرزاپور با اشاره به برنامه‌های جدید شرکت نفت ایرانول در مسیر حداکثر شفافیت و سودآوری، اظهارداشت: این شرکت علاوه بر پیگیری حداکثری اهداف ارتقای تولید و افزایش سهم بازار و سودآوری شرکت، به منظور صیانت از اموال بازنشستگان عزیز، رعایت بالاترین استانداردهای شفافیت را در دستور کار خود دارد.

رئیس هیات مدیره شرکت نفت ایرانول اعلام کرد: در این راستا، مقرر شده است تمامی محصولات تولیدی داخلی و صادراتی این شرکت که در بورس کالای ایران پذیرش شده‌اند، ابتدا در دو مرحله در بورس عرضه شوند و در صورت عدم امکان فروش در بستر بورس، از سایر فرایندهای موجود اعم از برگزاری کمیته‌های فروش و انجام مزایده عمومی و تندرها برای کالاهای صادراتی و داخلی استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: البته بعد از مدت‌ها توقف معاملات، روغن پایه SN150 این شرکت با پیگیری‌های انجام شده، در بورس عرضه شده است و این عرضه‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

میرزاپور در ادامه تنوع بخشی به خریداران داخلی و مقاصد و خریداران صادراتی با بهره‌گیری از ظرفیت بازاریابی شرکت‌های کارگزاری بورس و کاهش تمرکز صادرات بر تعداد معدودی خریدار داخلی و خارجی را یکی از مهم‌ترین موضوعات در دستور کار هیات مدیره شرکت نفت ایرانول عنوان و تاکید کرد: این موضوعات مهم به صورت جدی پیگیری خواهند شد.

رئیس هیات مدیره شرکت نفت ایرانول همچنین خاطرنشان کرد: از این پس ضایعات حاصل از تولید این شرکت هم صرفا در بستر بورس عرضه خواهد شد و در صورت نبود خریدار در بورس، به مزایده عمومی گذاشته خواهد شد.

وی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر عمده خرید مواد اولیه مورد نیاز شرکت نفت ایرانول از مسیر بورس کالا است، تصریح کرد: تلاش خواهد شد در حوزه خرید تجهیزات و مواد افزودنی (Additive) مورد نیاز نیز با اولویت تامین کنندگان داخلی، خریدها در بستر بورس انجام شود.

