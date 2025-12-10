خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور اعضای هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی و مدیران ارشد شستا و تاپیکو؛

نشست بررسی چالش‌ها و رفع گلوگاه‌های پتروشیمی‌های تابعه تاپیکو به میزبانی پتروشیمی فن‌آوران برگزار شد

نشست بررسی چالش‌ها و رفع گلوگاه‌های پتروشیمی‌های تابعه تاپیکو به میزبانی پتروشیمی فن‌آوران برگزار شد
کد خبر : 1725545
لینک کوتاه کپی شد.

نشست بررسی چالش‌ها، ظرفیت‌ها و راهکارهای توسعه شرکت‌های پتروشیمی تابعه هلدینگ تاپیکو با حضور دکتر لطفی رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی، اعضای هیأت‌مدیره این سازمان، دکتر خالق قائم‌مقام شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، دکتر زاهدپور رئیس مرکز ارتباطات، برند و مسئولیت اجتماعی شستا، دکتر وکیلی معاون امور شرکت‌های تاپیکو و مدیران عامل شرکت‌های تابعه مستقر در ماهشهر برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت پتروشیمی فن‌آوران، در این نشست که با حضور مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی تابعه تاپیکو در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و به میزبانی پتروشیمی فن‌آوران تشکیل شد، مسائل کلان، چالش‌های عملیاتی و گلوگاه‌های اجرایی واحدهای پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای ارتقای بهره‌وری، پایداری تولید و افزایش سودآوری هلدینگ مطرح شد.

دکتر رفیق‌دوست، مدیرعامل شرکت پتروشیمی فن‌آوران، در این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و دستاوردهای اخیر شرکت، به تشریح مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنعت از جمله نوسانات نرخ خوراک و یوتیلیتی، محدودیت‌های صادراتی و الزامات توسعه فناوری پرداخت و افزود: «رفع موانع تولید، نیازمند تصمیمات هم‌افزا میان شرکت‌های تابعه، هلدینگ تاپیکو و سازمان تأمین اجتماعی است تا بتوان با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و نخبگان صنعتی، مسیر رشد پایدار را هموار ساخت.»

وی همچنین بر اهمیت نقش شرکت پتروشیمی فن‌آوران در زنجیره تولید متانول و اسید استیک کشور تأکید کرد و گفت: «با وجود چالش‌های موجود، فن‌آوران با اتکا به دانش فنی بومی، نیروی انسانی متخصص و مدیریت هوشمندانه منابع، توانسته جایگاه خود را به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در عرصه تولید و صادرات تثبیت کند.»

در پایان این نشست، اعضای هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی، مدیران ارشد شستا و هلدینگ تاپیکو بر لزوم حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های پتروشیمی تابعه در مسیر تحقق اهداف تولیدی، فناورانه و مسئولیت اجتماعی تأکید کردند.

نشست بررسی چالش‌ها و رفع گلوگاه‌های پتروشیمی‌های تابعه تاپیکو به میزبانی پتروشیمی فن‌آوران برگزار شد

نشست بررسی چالش‌ها و رفع گلوگاه‌های پتروشیمی‌های تابعه تاپیکو به میزبانی پتروشیمی فن‌آوران برگزار شد

نشست بررسی چالش‌ها و رفع گلوگاه‌های پتروشیمی‌های تابعه تاپیکو به میزبانی پتروشیمی فن‌آوران برگزار شد

نشست بررسی چالش‌ها و رفع گلوگاه‌های پتروشیمی‌های تابعه تاپیکو به میزبانی پتروشیمی فن‌آوران برگزار شد

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری