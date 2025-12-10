به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت پتروشیمی فن‌آوران، در این نشست که با حضور مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی تابعه تاپیکو در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و به میزبانی پتروشیمی فن‌آوران تشکیل شد، مسائل کلان، چالش‌های عملیاتی و گلوگاه‌های اجرایی واحدهای پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای ارتقای بهره‌وری، پایداری تولید و افزایش سودآوری هلدینگ مطرح شد.

دکتر رفیق‌دوست، مدیرعامل شرکت پتروشیمی فن‌آوران، در این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و دستاوردهای اخیر شرکت، به تشریح مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنعت از جمله نوسانات نرخ خوراک و یوتیلیتی، محدودیت‌های صادراتی و الزامات توسعه فناوری پرداخت و افزود: «رفع موانع تولید، نیازمند تصمیمات هم‌افزا میان شرکت‌های تابعه، هلدینگ تاپیکو و سازمان تأمین اجتماعی است تا بتوان با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و نخبگان صنعتی، مسیر رشد پایدار را هموار ساخت.»

وی همچنین بر اهمیت نقش شرکت پتروشیمی فن‌آوران در زنجیره تولید متانول و اسید استیک کشور تأکید کرد و گفت: «با وجود چالش‌های موجود، فن‌آوران با اتکا به دانش فنی بومی، نیروی انسانی متخصص و مدیریت هوشمندانه منابع، توانسته جایگاه خود را به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در عرصه تولید و صادرات تثبیت کند.»

در پایان این نشست، اعضای هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی، مدیران ارشد شستا و هلدینگ تاپیکو بر لزوم حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های پتروشیمی تابعه در مسیر تحقق اهداف تولیدی، فناورانه و مسئولیت اجتماعی تأکید کردند.

