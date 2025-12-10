خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کسب عنوان «روابط‌عمومی برتر کشور» توسط پتروشیمی تبریز؛

تثبیت جایگاه پتروشیمی تبریز در قله ارتباطات سازمانی؛ عباس‌زاده مدیر نمونه روابط عمومی کشور شد

تثبیت جایگاه پتروشیمی تبریز در قله ارتباطات سازمانی؛ عباس‌زاده مدیر نمونه روابط عمومی کشور شد
کد خبر : 1725471
لینک کوتاه کپی شد.

در بیست‌ویکمین دوره سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی که در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار شد، روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز با رأی هیئت داوران جشنواره برترین‌های روابط عمومی ایران، عنوان «روابط‌عمومی برتر کشور» را به خود اختصاص داد. مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند، مستند و اثرگذار در حوزه اطلاع‌رسانی، ارتباطات رسانه‌ای و برنامه‌ریزی راهبردی، جایگاه این شرکت را در میان ده‌ها سازمان و نهاد حرفه‌ای کشور برجسته ساخت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز؛ بر اساس اعلام هیئت داوران، نوآوری‌های عملیاتی و گسترش دامنه فعالیت‌های رسانه‌ای، انسجام بخشی به برنامه‌های ارتباطی، و ارائه مستندات جامع از شاخص‌ترین دلایل انتخاب این روابط عمومی عنوان شده است؛  مجموعه اقداماتی که علاوه‌بر ایجاد شفافیت، به ارتقای کیفیت ارتباطات داخلی و بیرونی شرکت نیز منجر شده و ساختار روابط عمومی پتروشیمی تبریز را در موقعیتی ممتاز قرار داده است.

همچنین در ارزیابی‌های جشنواره، دکتر سید نوراله میراشرفی، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره پتروشیمی تبریز، به‌دلیل پشتیبانی مؤثر از برنامه‌های توسعه ارتباطی شرکت، عنوان «مدیر ارشد ارتباط‌گستر سال ۱۴۰۴» را دریافت کرد. این انتخاب در امتداد موفقیت‌های اخیر روابط عمومی شرکت و به‌عنوان نشانه‌ای از هم‌افزایی میان مدیریت ارشد و تیم ارتباطی ارزیابی شد.

در این رویداد، محمدامین عباس‌زاده، رئیس روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، به پاس نقش‌آفرینی مؤثر در هدایت سیاست‌های ارتباطی و اجرای برنامه‌های کلیدی این حوزه، به‌عنوان «مدیر نمونه روابط عمومی کشور» در حوزه مدیریت راهبردی معرفی و با تندیس و لوح سپاس مورد تقدیر قرار گرفت. انتخاب او در میان مسئولان روابط عمومی کشور، از سوی کارشناسان این حوزه نشانه‌ای از موفقیت مدل مدیریتی و هم‌افزایی ایجادشده در روابط عمومی این شرکت ارزیابی شد.

بیست‌ویکمین سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی، با پیام دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور و حضور جمعی از چهره‌های ارشد کشور از جمله دکتر گلزاری دبیر شورای اطلاع رسانی دولت و مدیرکل روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری و با مشارکت استادان برجسته داخلی و بین‌المللی و حمایت انجمن بین‌المللی روابط عمومی (IPRA)، طی روزهای ۱۷ و ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در تهران برگزار شد.

تثبیت جایگاه پتروشیمی تبریز در قله ارتباطات سازمانی؛ عباس‌زاده مدیر نمونه روابط عمومی کشور شد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری