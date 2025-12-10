کسب عنوان «روابطعمومی برتر کشور» توسط پتروشیمی تبریز؛
تثبیت جایگاه پتروشیمی تبریز در قله ارتباطات سازمانی؛ عباسزاده مدیر نمونه روابط عمومی کشور شد
در بیستویکمین دوره سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی که در مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران برگزار شد، روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز با رأی هیئت داوران جشنواره برترینهای روابط عمومی ایران، عنوان «روابطعمومی برتر کشور» را به خود اختصاص داد. مجموعهای از اقدامات هدفمند، مستند و اثرگذار در حوزه اطلاعرسانی، ارتباطات رسانهای و برنامهریزی راهبردی، جایگاه این شرکت را در میان دهها سازمان و نهاد حرفهای کشور برجسته ساخت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز؛ بر اساس اعلام هیئت داوران، نوآوریهای عملیاتی و گسترش دامنه فعالیتهای رسانهای، انسجام بخشی به برنامههای ارتباطی، و ارائه مستندات جامع از شاخصترین دلایل انتخاب این روابط عمومی عنوان شده است؛ مجموعه اقداماتی که علاوهبر ایجاد شفافیت، به ارتقای کیفیت ارتباطات داخلی و بیرونی شرکت نیز منجر شده و ساختار روابط عمومی پتروشیمی تبریز را در موقعیتی ممتاز قرار داده است.
همچنین در ارزیابیهای جشنواره، دکتر سید نوراله میراشرفی، مدیرعامل و نایبرئیس هیئتمدیره پتروشیمی تبریز، بهدلیل پشتیبانی مؤثر از برنامههای توسعه ارتباطی شرکت، عنوان «مدیر ارشد ارتباطگستر سال ۱۴۰۴» را دریافت کرد. این انتخاب در امتداد موفقیتهای اخیر روابط عمومی شرکت و بهعنوان نشانهای از همافزایی میان مدیریت ارشد و تیم ارتباطی ارزیابی شد.
در این رویداد، محمدامین عباسزاده، رئیس روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، به پاس نقشآفرینی مؤثر در هدایت سیاستهای ارتباطی و اجرای برنامههای کلیدی این حوزه، بهعنوان «مدیر نمونه روابط عمومی کشور» در حوزه مدیریت راهبردی معرفی و با تندیس و لوح سپاس مورد تقدیر قرار گرفت. انتخاب او در میان مسئولان روابط عمومی کشور، از سوی کارشناسان این حوزه نشانهای از موفقیت مدل مدیریتی و همافزایی ایجادشده در روابط عمومی این شرکت ارزیابی شد.
بیستویکمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی، با پیام دکتر پزشکیان رئیسجمهور و حضور جمعی از چهرههای ارشد کشور از جمله دکتر گلزاری دبیر شورای اطلاع رسانی دولت و مدیرکل روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری و با مشارکت استادان برجسته داخلی و بینالمللی و حمایت انجمن بینالمللی روابط عمومی (IPRA)، طی روزهای ۱۷ و ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در تهران برگزار شد.