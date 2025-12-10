به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز؛ بر اساس اعلام هیئت داوران، نوآوری‌های عملیاتی و گسترش دامنه فعالیت‌های رسانه‌ای، انسجام بخشی به برنامه‌های ارتباطی، و ارائه مستندات جامع از شاخص‌ترین دلایل انتخاب این روابط عمومی عنوان شده است؛ مجموعه اقداماتی که علاوه‌بر ایجاد شفافیت، به ارتقای کیفیت ارتباطات داخلی و بیرونی شرکت نیز منجر شده و ساختار روابط عمومی پتروشیمی تبریز را در موقعیتی ممتاز قرار داده است.

همچنین در ارزیابی‌های جشنواره، دکتر سید نوراله میراشرفی، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره پتروشیمی تبریز، به‌دلیل پشتیبانی مؤثر از برنامه‌های توسعه ارتباطی شرکت، عنوان «مدیر ارشد ارتباط‌گستر سال ۱۴۰۴» را دریافت کرد. این انتخاب در امتداد موفقیت‌های اخیر روابط عمومی شرکت و به‌عنوان نشانه‌ای از هم‌افزایی میان مدیریت ارشد و تیم ارتباطی ارزیابی شد.

در این رویداد، محمدامین عباس‌زاده، رئیس روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، به پاس نقش‌آفرینی مؤثر در هدایت سیاست‌های ارتباطی و اجرای برنامه‌های کلیدی این حوزه، به‌عنوان «مدیر نمونه روابط عمومی کشور» در حوزه مدیریت راهبردی معرفی و با تندیس و لوح سپاس مورد تقدیر قرار گرفت. انتخاب او در میان مسئولان روابط عمومی کشور، از سوی کارشناسان این حوزه نشانه‌ای از موفقیت مدل مدیریتی و هم‌افزایی ایجادشده در روابط عمومی این شرکت ارزیابی شد.

بیست‌ویکمین سمپوزیوم بین‌المللی روابط عمومی، با پیام دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور و حضور جمعی از چهره‌های ارشد کشور از جمله دکتر گلزاری دبیر شورای اطلاع رسانی دولت و مدیرکل روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری و با مشارکت استادان برجسته داخلی و بین‌المللی و حمایت انجمن بین‌المللی روابط عمومی (IPRA)، طی روزهای ۱۷ و ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در تهران برگزار شد.

