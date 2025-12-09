آیین غبارروبی شهیدگمنام و نشست تبیینی در پتروشیمی ایلام برگزار شد
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهید گمنام شرکت پتروشیمی ایلام با حضور حجتالاسلام والمسلمین علیمحمدی، نماینده ولیفقیه در سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام و مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام؛ در ادامه این مراسم، نشست تبیینی جنگ ۱۲ روزه با حضور حجتالاسلام علیمحمدی و مهندس شریفی در مجتمع پتروشیمی ایلام برگزار شد.
مهندس شریفی در این نشست با تأکید بر اهمیت تلاش کارکنان و ایثار شهدا گفت: به برکت خون شهدا و امنیت پایدار کشور و همت همکاران شریف، تولید در مجتمع عظیم پتروشیمی ایلام به صورت مستمر و بدون وقفه جریان دارد.
حجتالاسلام علیمحمدی نیز با تشریح دیدگاههای رهبر انقلاب در خصوص بسیج، بر ضرورت حفظ و ترویج فرهنگ بسیجی در جامعه تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: تضعیف فرهنگ بسیجی زمینه نفوذ دشمن را فراهم میکند و میتواند قدرت ملی کشور را کاهش دهد. زنده نگه داشتن روحیه بسیجی در میان مردم و کارکنان، عامل اصلی مقاومت و اقتدار ملی است.
این مراسم و نشست تبیینی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ارتقای روحیه انقلابی و تبیین نقش بسیج و فرهنگ مقاومت در جامعه برگزار شد.
روابط عمومی و پایگاه مقاومت بسیج شرکت پتروشیمی ایلام