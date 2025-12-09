خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آیین غبارروبی شهید‌گمنام و نشست تبیینی در پتروشیمی ایلام برگزار شد

آیین غبارروبی شهید‌گمنام و نشست تبیینی در پتروشیمی ایلام برگزار شد
کد خبر : 1724900
لینک کوتاه کپی شد.

آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهید گمنام شرکت پتروشیمی ایلام با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌محمدی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام و مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام؛ در ادامه این مراسم، نشست تبیینی جنگ ۱۲ روزه با حضور حجت‌الاسلام علی‌محمدی و مهندس شریفی در مجتمع پتروشیمی ایلام برگزار شد.

مهندس شریفی در این نشست با تأکید بر اهمیت تلاش کارکنان و ایثار شهدا گفت: به برکت خون شهدا و امنیت پایدار کشور و همت همکاران شریف، تولید در مجتمع عظیم پتروشیمی ایلام به صورت مستمر و بدون وقفه جریان دارد.

حجت‌الاسلام علی‌محمدی نیز با تشریح دیدگاه‌های رهبر انقلاب در خصوص بسیج، بر ضرورت حفظ و ترویج فرهنگ بسیجی در جامعه تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: تضعیف فرهنگ بسیجی زمینه نفوذ دشمن را فراهم می‌کند و می‌تواند قدرت ملی کشور را کاهش دهد. زنده نگه داشتن روحیه بسیجی در میان مردم و کارکنان، عامل اصلی مقاومت و اقتدار ملی است.

این مراسم و نشست تبیینی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ارتقای روحیه انقلابی و تبیین نقش بسیج و فرهنگ مقاومت در جامعه برگزار شد.

روابط عمومی و پایگاه مقاومت بسیج شرکت پتروشیمی ایلام

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری