تولید PBAT برای نخستین بار در کشور توسط نخل آسماری / محصول مورد تایید سازمان ملل برای حفاظت از محیط زیست

به گزارش روابط‌عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در جریان بازدید از سایت پتروشیمی نخل آسماری به همراه اعضای فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و معاونان وزارتخانه‌های صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به جایگاه این مجموعه در زنجیره متانول اظهار کرد: پتروشیمی نخل آسماری در بخش پایین‌دست متانول فعالیت دارد و از ظرفیت‌های ویژه‌ای در تولید محصولات استراتژیک برخوردار است.

او با بیان اینکه تولید پلی‌بوتیلن آدیپات ترفتالات (PBAT) یکی از محصولات منحصر‌به‌فرد این شرکت است، افزود: PBAT نسل جدیدی از پلاستیک‌های زیست‌تخریب‌پذیر است که برای نخستین‌بار در کشور در نخل آسماری تولید می‌شود.

معاون وزیر نفت تأکید کرد: در شرایطی که جهان با چالش افزایش آلودگی ناشی از پلاستیک روبه‌روست، تولید PBAT در نخل آسماری می‌تواند در کاهش این نگرانی نقش مؤثری داشته باشد. وی همچنین از برگزاری نشستی در سازمان ملل پیرامون همین موضوع خبر داد و گفت که این محصول برای ارائه در این نشست نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

عباس‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره چرایی الزام برخی پتروشیمی‌ها به رفع تعهد ارزی در مرکز مبادله با نرخ ۷۰ هزار تومانی، توضیح داد: تولید یوتیلیتی در صنایع پتروشیمی با گاز انجام می‌شود و افزایش قیمت گاز مستقیماً بر هزینه تولید یوتیلیتی اثر می‌گذارد. وی افزود: نرخ‌گذاری یوتیلیتی براساس فرمول شورای رقابت تعیین می‌شود و سیاست رفع تعهد ارزی نیز بر اساس تصمیمات کلان بانک مرکزی است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار داشت: در حال حاضر ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها در تالار اول توزیع می‌شود، اما برنامه‌ریزی برای عرضه برخی محصولات در تالار دوم در دستور کار قرار دارد.

او درباره امکان بازنگری در برخورداری نخل آسماری از انرژی ارزان یا نرخ خوراک ویژه گفت: نخل آسماری شرکت توانمندی است و همان مقررات عمومی صنعت پتروشیمی درباره آن اعمال می‌شود. با این حال، این شرکت به‌دلیل قرار گرفتن در زنجیره توسعه متانول و طرح‌های توسعه‌ای پیش‌رو، شامل تخفیف‌های مرتبط نیز خواهد شد.

حجم ویدیو: 11.97M | مدت زمان ویدیو: 00:01:23 دانلود ویدیو

انتهای پیام/