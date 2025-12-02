درخشش نفت پارس در نخستین حضور خود در جایزه ملی کیفیت
شرکت نفت پارس در نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران که روز ۱۰ آذرماه با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از مقامات کشوری برگزار شد، موفق به کسب تندیس برنزین گردید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، این شرکت در نخستین تجربه حضور خود در این رویداد و در سالی که مزین به نام "سرمایه گذاری برای تولید" است، توانست پس از ارزیابیهای دقیق گروه داوری و تصویب شورای سیاستگذاری، امتیاز لازم را در گروه محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی (انواع روانکارها) کسب کند.
در این مراسم، تندیس برنزین به پاس تلاشهای ارزنده به مهندس پرتوی، مدیرعامل شرکت نفت پارس اهدا شد تا سندی باشد بر تعهد این مجموعه به ارتقای مستمر کیفیت و تقویت تولید ملی.
مدیر عامل شرکت نفت پارس در این باره گفت: کسب تندیس برنزین در نوزدهمین جایزه ملی کیفیت ایران برای ما تنها یک افتخار نیست، بلکه نشانهای روشن از مسیر آینده شرکت نفت پارس است. چشمانداز ما، تبدیل شدن به سازمانی پایدار با برند پیشرو در صنعت روانکار ایران است؛ و این دستاورد نشان میدهد که کیفیت، نوآوری و رضایت مشتریان در قلب راهبردهای ما قرار دارد.
این موفقیت حاصل تلاش جمعی کارکنان، مدیران و شرکای تجاری ماست که با پایبندی به استانداردهای بینالمللی و فرهنگ کیفیتمحور، توانستند جایگاه شرکت را در سطح ملی تثبیت کنند. ما معتقدیم که کیفیت نه یک هدف مقطعی، بلکه یک فرآیند مستمر است که آینده سازمان را تضمین میکند.
شرکت نفت پارس با تکیه بر این تجربه، برنامههای خود را برای ارتقای بهرهوری، توسعه پایدار و حضور پررنگتر در بازارهای جهانی ادامه خواهد داد. این تندیس، انگیزهای تازه برای حرکت در مسیر تعالی و تحقق چشمانداز سازمانی ماست.
شایان ذکر است در این دوره، ۱۶۱ واحد صنعتی و خدماتی بر اساس مدل جهانی EFQM2025 مورد ارزیابی قرار گرفتند و برگزیدگان به عنوان الگوهای برتر کیفیت معرفی شدند. جایزه ملی کیفیت با هدف ترویج فرهنگ کیفیت، شفافیت و افزایش رقابتپذیری در صنایع کشور برگزار میشود.