خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخشش نفت پارس در نخستین حضور خود در جایزه ملی کیفیت

درخشش نفت پارس در نخستین حضور خود در جایزه ملی کیفیت
کد خبر : 1722165
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت نفت پارس در نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران که روز ۱۰ آذرماه با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از مقامات کشوری برگزار شد، موفق به کسب تندیس برنزین گردید.

​به گزارش ایلنا به  نقل از روابط عمومی، این شرکت در نخستین تجربه حضور خود در این رویداد و در سالی که مزین به نام "سرمایه گذاری برای تولید" است، توانست پس از ارزیابی‌های دقیق گروه داوری و تصویب شورای سیاست‌گذاری، امتیاز لازم را در گروه محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی (انواع روانکارها) کسب کند.

​در این مراسم، تندیس برنزین به پاس تلاش‌های ارزنده به مهندس پرتوی، مدیرعامل شرکت نفت پارس اهدا شد تا سندی باشد بر تعهد این مجموعه به ارتقای مستمر کیفیت و تقویت تولید ملی.

مدیر عامل شرکت نفت پارس در این باره گفت: کسب تندیس برنزین در نوزدهمین جایزه ملی کیفیت ایران برای ما تنها یک افتخار نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از مسیر آینده شرکت نفت پارس است. چشم‌انداز ما، تبدیل شدن به سازمانی پایدار با برند پیشرو در صنعت روانکار ایران است؛ و این دستاورد نشان می‌دهد که کیفیت، نوآوری و رضایت مشتریان در قلب راهبردهای ما قرار دارد.  

این موفقیت حاصل تلاش جمعی کارکنان، مدیران و شرکای تجاری ماست که با پایبندی به استانداردهای بین‌المللی و فرهنگ کیفیت‌محور، توانستند جایگاه شرکت را در سطح ملی تثبیت کنند. ما معتقدیم که کیفیت نه یک هدف مقطعی، بلکه یک فرآیند مستمر است که آینده سازمان را تضمین می‌کند.  

شرکت نفت پارس با تکیه بر این تجربه، برنامه‌های خود را برای ارتقای بهره‌وری، توسعه پایدار و حضور پررنگ‌تر در بازارهای جهانی ادامه خواهد داد. این تندیس، انگیزه‌ای تازه برای حرکت در مسیر تعالی و تحقق چشم‌انداز سازمانی ماست.

شایان ذکر است در این دوره، ۱۶۱ واحد صنعتی و خدماتی بر اساس مدل جهانی EFQM2025 مورد ارزیابی قرار گرفتند و برگزیدگان به عنوان الگوهای برتر کیفیت معرفی شدند. جایزه ملی کیفیت با هدف ترویج فرهنگ کیفیت، شفافیت و افزایش رقابت‌پذیری در صنایع کشور برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی