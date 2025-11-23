خبرگزاری کار ایران
بررسی موانع و چالش‌های اجرایی پروژه آفسایت پارک استایرن با حضور مدیران‌عامل پتروشیمی‌های پادجم، صدف و گوهر‌افق

بررسی موانع و چالش‌های اجرایی پروژه آفسایت پارک استایرن با حضور مدیران‌عامل پتروشیمی‌های پادجم، صدف و گوهر‌افق
در این نشست، بر اهمیت پیگیری روند پروژه و هم‌افزایی برای عبور از موانع و تحقق سریع‌تر اهداف مشترک بین مجموعه‌ها تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، با حضور دکتر عباس دولتی‌زاده مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم، مهندس نام‌نیک مدیرعامل پتروشیمی صدف خلیج‌فارس و مهندس برکوک‌رزم مدیرعامل پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر‌افق؛ جلسه‌ای برای بررسی موضوعات و محورهای کلی پروژه آفسایت و سایر مجتمع‌های حاضر در پارک استایرن برگزار شد.

  • در این نشست، بر اهمیت پیگیری روند پروژه و هم‌افزایی برای عبور از موانع و تحقق سریع‌تر اهداف مشترک بین مجموعه‌ها تأکید شد.
