بررسی موانع و چالشهای اجرایی پروژه آفسایت پارک استایرن با حضور مدیرانعامل پتروشیمیهای پادجم، صدف و گوهرافق
در این نشست، بر اهمیت پیگیری روند پروژه و همافزایی برای عبور از موانع و تحقق سریعتر اهداف مشترک بین مجموعهها تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل، با حضور دکتر عباس دولتیزاده مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم، مهندس نامنیک مدیرعامل پتروشیمی صدف خلیجفارس و مهندس برکوکرزم مدیرعامل پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهرافق؛ جلسهای برای بررسی موضوعات و محورهای کلی پروژه آفسایت و سایر مجتمعهای حاضر در پارک استایرن برگزار شد.
