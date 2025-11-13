بازدید دکتر دولتی زاده از روند پیشرفت پروژه آفسایت پارک استایرن

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛ دکتر دولتی زاده مدیرعامل شرکت توسعه پلیمر پادجم به همراه مدیران این شرکت، از وضعیت پیشرفت پروژه آفسایت پارک استایرن بازدید به‌عمل آورد.

دکتر دولتی‌زاده بر اهمیت پروژه آفسایت در تحقق اهداف توسعه‌ای مجتمع پلیمر پادجم و سایر مجتمع های حاضر در پارک استایرن تأکید کرد و گفت: این پروژه، ارتباط میان واحدهای تولیدی و زنجیره ارزش شرکت است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه واحدها، موانع اجرایی آن در کوتاه‌ترین زمان برطرف گردد.

طی این بازدید ضمن بررسی وضعیت ایستگاه فشار گاز، مخازن ذخیره استایرن، پست برق، اتاق کنترل، انبارهای سرپوشیده و نقاط مختلف این مجموعه بر ضرورت تسریع و تکمیل بخش‌های باقیمانده تأکید شد.

گفتنی است، پروژه آفسایت پارک استایرن تاکنون حدود 82 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با تکمیل مراحل نهایی نصب تجهیزات اساسی، وارد فاز پایانی عملیات اجرایی خواهد شد.

