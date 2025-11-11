تاکید دکتر دولتی زاده در اولین جلسه مدیران : راه اندازی واحد Rubber با سرعت و جدیت

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل؛ با حضور دکتر عباس دولتی‌زاده مدیرعامل جدید شرکت توسعه پلیمر پادجم، روند رفع موانع و چالش‌های موجود در مسیر راه‌اندازی واحد Rubber وارد مرحله‌ای تازه از سرعت و جدیت شد.

در جلسه بررسی وضعیت واحدهای عملیاتی و پروژه‌های در دست اجرا، دولتی‌زاده با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه توقف و تعلل در مسیر تولید قابل قبول نیست، اعلام کرد: «تمام ظرفیت‌های مدیریتی، فنی و سازمانی شرکت برای راه‌اندازی کامل واحد Rubber بسیج شده و هر مانعی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.»

وی همچنین با قدردانی از زحمات مدیران پیشین شرکت و اعتماد سهامداران بالادستی به ایشان ، تصریح کرد:

راه‌اندازی واحد Rubber یکی از حلقه‌های کلیدی زنجیره تولید شرکت است و حمایت‌های مدیریتی و فنی برای تسریع عملیات آماده‌سازی به‌صورت مستقیم در دستور کار قرار دارد و تیم‌های اجرایی باید با برنامه ریزی جامع ، رویکردی چابک و پاسخگو فعالیت کنند.

ورود دکتر دولتی‌زاده به مجموعه پادجم آغاز دوره‌ای تازه از تمرکز عملیاتی، رفع چالش‌ها و سرعت‌گیری پروژه‌ها است؛ دوره‌ای که انتظار می‌رود در ماه‌های پیش‌رو چهره واقعی توان تولیدی و ظرفیت استراتژیک شرکت را بیش از گذشته نمایان سازد.