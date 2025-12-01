خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام مدیرعامل نفت پاسارگاد به مناسبت رکوردشکنی صادراتی

پیام مدیرعامل نفت پاسارگاد به مناسبت رکوردشکنی صادراتی
کد خبر : 1721450
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد، در پیامی به مناسبت ثبت رکورد بی‌سابقه صادرات، از تلاش و تعهد همکاران این شرکت قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا؛ امیرحسین باقری، مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد، در پیامی به مناسبت ثبت رکورد بی‌سابقه صادرات، از تلاش و تعهد همکاران این شرکت قدردانی کرد و آن‌ها را به ادامه موفقیت‌های بزرگ تشویق نمود. 

متن این پیام به شرح زیر است:

همکاران شریف و گرامی خانواده بزرگ نفت پاسارگاد، با احترام و عرض خدا قوت به همه شما عزیزان

 تلاش‌های شبانه‌روزی و تعهد بی‌نظیر شما عزیزان درثبت رکوردی بی‌سابقه در صادرات نفت پاسارگاد را تبریک میگویم و زحمات همه شما بزرگواران را ارج می نهم.

این موفقیت نه تنها حاصل برنامه‌ریزی دقیق، که ثمره روحیه‌ی همبستگی و عزم بلند و اراده‌ی آهنین شماست. از تک‌تک شما همکاران شریف و وفادار که با پشتکار و تعهد خود، نام پرافتخار نفت پاسارگاد و کشور عزیزمان ایران را در جهان برجسته می‌کنید صمیمانه تشکر می‌کنم و دستانتان را به گرمی می‌فشارم.  

باور دارم که با همین انگیزه، همت و روحیه‌ی خستگی‌ناپذیر، هیچ مانعی نمی‌تواند ما را متوقف کند و همچنان شاهد موفقیت‌های بزرگ و درخشش پرچم کشور عزیزمان و نام نفت پاسارگاد در جهان خواهیم بود.

امیرحسین باقری

 مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی