پیام مدیرعامل نفت پاسارگاد به مناسبت رکوردشکنی صادراتی

به گزارش ایلنا؛ امیرحسین باقری، مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد، در پیامی به مناسبت ثبت رکورد بی‌سابقه صادرات، از تلاش و تعهد همکاران این شرکت قدردانی کرد و آن‌ها را به ادامه موفقیت‌های بزرگ تشویق نمود.

متن این پیام به شرح زیر است:

همکاران شریف و گرامی خانواده بزرگ نفت پاسارگاد، با احترام و عرض خدا قوت به همه شما عزیزان

تلاش‌های شبانه‌روزی و تعهد بی‌نظیر شما عزیزان درثبت رکوردی بی‌سابقه در صادرات نفت پاسارگاد را تبریک میگویم و زحمات همه شما بزرگواران را ارج می نهم.

این موفقیت نه تنها حاصل برنامه‌ریزی دقیق، که ثمره روحیه‌ی همبستگی و عزم بلند و اراده‌ی آهنین شماست. از تک‌تک شما همکاران شریف و وفادار که با پشتکار و تعهد خود، نام پرافتخار نفت پاسارگاد و کشور عزیزمان ایران را در جهان برجسته می‌کنید صمیمانه تشکر می‌کنم و دستانتان را به گرمی می‌فشارم.

باور دارم که با همین انگیزه، همت و روحیه‌ی خستگی‌ناپذیر، هیچ مانعی نمی‌تواند ما را متوقف کند و همچنان شاهد موفقیت‌های بزرگ و درخشش پرچم کشور عزیزمان و نام نفت پاسارگاد در جهان خواهیم بود.

امیرحسین باقری

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد

انتهای پیام/