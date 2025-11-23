میرزاپور رئیس هیات مدیره و نجم الدین مدیر عامل شرکت نفت ایرانول شدند

به گزارش ایلنا؛ میرزاپور فارغ‌التحصیل دکتری اقتصاد مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است و ۱۳ سال سابقه فعالیت در بورس کالای ایران دارد. وی سالیان متمادی ناظر تخصصی معاملات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی بورس کالای ایران بوده و سمت های متعددی در بورس کالا شامل مدیریت توسعه بازار فیزیکی، رییس اداره خزانه ها و انبارها و ... بر عهده داشته است.

همچنین وی مسئولیت‌هایی همچون معاونت سرمایه‌گذاری، مدیرعاملی گروه مالی و ریاست هیات‌مدیره کارگزاری بیمه گروه سحرخیز و نیز مدیریت حوزه انرژی، برق و فرآورده های نفتی گروه مالی فارابی را تجربه کرده و همزمان در نهادهای مالی مختلف از قبیل بانک رفاه کارگران، صندوق حمایت از صنایع پیشرفته، هلدینگ سیمانی غدیر و چندین نهاد مالی معتبر دیگر مشاور بوده است.

لازم به ذکر است؛ صلاحیت علمی و توانمدیهای های مدیریتی ایشان در کمیته های ارزیابی شستا مورد تایید قرار گرفته است.

در ادامه انتصابات مدیر عامل تاپیکو جواد نجم الدین نیز مدیرعامل شرکت نفت ایرانول شد.

روح‌اله شهیدی‌پور در ادامه انتصابات خود طی حکمی، پس از تصویب هیئت مدیره ایرانول، جواد نجم الدین را به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت نفت ایرانول منصوب کرد.

از سوابق مدیریتی نجم الدین می توان به مدیرعامل و رییس هیئت مدیره گروه صنعتی ایران خودرو، رییس هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا، مدیرعامل شرکت مگاموتور، رییس هیئت مدیره شرکت موتوژن و رییس هیئت مدیره بانک پارسیان اشاره کرد.

نجم‌الدین همچنین دارای تجربیات ارزنده‌ای در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در صنعت خودرو بویژه در بخش موتورسازی و به ظرفیت رساندن تولید خودرو در ایران خودرو و سایپا است و رکورد بالاترین نرخ تولید خودرو و بالاترین میزان سودآوری در ایران خودرو مربوط به دوران مدیریت وی در آن شرکت بوده است.

نجم الدین دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناسی ارشد مدیریت عالی اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی است.

لازم به ذکر است؛ دانش تخصصی و مهارت‌ها و شایستگی‌های مدیریتی ایشان در فرآیند ارزیابی مدیران تاپیکو در بالاترین سطح به تایید رسیده است.

