انتخاب شرکت پتروشیمی جم به عنوان واحد برتر پژوهش و فناوری صنایع استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی جم، در مراسم اختتامیه تجلیل از صنعتگران و صنایع تولیدی برتر استان بوشهر با محوریت «سرمایه‌گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری در تاریخ ۸ /۰۹/ ۱۴۰۴ با حضور استاندار بوشهر، مدیران صنایع، استادان دانشگاه‌ها و فعالان برجسته حوزه فناوری برگزار شد، شرکت پتروشیمی جم به‌عنوان برترین واحد پژوهش و فناوری استان معرفی و مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده توسط کمیته داوری جشنواره، عملکرد ممتاز و نظام‌مند شرکت پتروشیمی جم در حوزه‌های تولید و ثبت دانش فنی، توسعه نوآوری‌های کاربردی، ارتقاء و بومی‌سازی کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی، توسعه محصولات جدید متناسب با نیاز بازار، استقرار و بهره‌برداری از فناوری‌های مرتبط با تحول دیجیتال و اقتصاد چرخشی در فرایندهای تولید، نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب این شرکت داشته است.

همچنین مدیریت کارآمد ارتباط صنعت و دانشگاه، تعامل سازنده با شبکه گسترده ای از شرکت‌های دانش‌بنیان و مؤسسات علمی و تحقیقاتی داخلی و بین‌المللی، و کسب افتخارات متعدد پژوهشی در جشنواره‌ها، مجامع تخصصی و ژورنال‌های معتبر علمی در سطوح ملی و جهانی از دیگر شاخص‌های مورد توجه در این انتخاب عنوان شده است.

گفتنی است: دستاوردهای یادشده، ضمن ایجاد ارزش‌افزوده پایدار برای سهامداران محترم شرکت پتروشیمی جم، موجب تعمیق زنجیره ارزش، جلوگیری از خروج ارز، ارتقای خوداتکایی صنعتی و تقویت بنیه دانشی کشور گردیده و بیانگر رویکرد یکپارچه و راهبردی شرکت پتروشیمی جم در مدیریت توسعه‌محور منابع، خلق ثروت مبتنی بر دانش و افزایش بهره‌وری تولید از مسیر پژوهش و فناوری است