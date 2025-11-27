به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری ایرانول، در این بازدید که روز پنجشنبه ۶ام آذر ماه با همراهی جمعی از مدیران ارشد شرکت انجام شد، روند تولید انواع بسته‌بندی‌های فلزی و پلاستیکی، خطوط فرآوری و پالایش روغن و طرح‌های توسعه‌ای در حال اجرا به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت.

مهندس نجم‌الدین، مدیرعامل ایرانول با اشاره به اهمیت تخصص‌گرایی در ساختار شرکت، بر استفاده هرچه بیشتر از توان متخصصان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهبود فرآیندها، رفع گلوگاه‌های تولید و افزایش بهره‌وری تأکید کرد.

وی طرح‌های توسعه‌ای را «سرمایه ماندگار برای آیندگان» دانست و گفت: طرح‌هایی باید اجرا شوند که ایرانول را از نظر تولید، مهندسی و خودکفایی در جایگاهی برتر قرار دهند و منشا اثر باشند. او همچنین بر ساخت و تولید داخل با هدف افزایش سودآوری و کاهش وابستگی تأکید کرد.

مهندس نجم‌الدین نیروی انسانی را «سرمایه اصلی ایرانول» عنوان کرد و با تأکید بر توجه به کارگران و توسعه کیفی منابع انسانی گفت: همزمان با افزایش سود شرکت، باید به معیشت کارکنان نیز توجه ویژه شود تا انگیزه لازم برای انجام کارهای نوآورانه در میان نیروی انسانی تقویت گردد.

مدیرعامل ایرانول با اشاره به تغییرات جهانی در صنعت خودرو اظهار کرد: «امروز تنها بخش اندکی از خودروهای ما برقی و هیبریدی هستند، در حالی‌ که این رقم در آینده افزایش خواهد یافت، بنابراین باید با سرعت به سمت تولید روغن‌های مناسب خودروهای برقی و هیبریدی، همچنین روغن‌های با کیفیت بالا (High Quality) و مبتنی بر نوآوری‌های جهانی حرکت کنیم تا در این حوزه پیشتاز باشیم.»

مهندس نجم‌الدین استفاده از اهرم‌های مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای را ضروری دانست و گفت: «سهامداران، به‌ویژه شستا و تاپیکو، ذی‌نفعان اصلی این پیشرفت هستند و افزایش سودآوری شرکت باید در نهایت به نفع بازنشستگان و ذی‌نفعان نهایی باشد.»

در پایان این بازدید، گزارشی از عملکرد، چالش‌ها و برنامه‌های آینده مجتمع ظرف‌سازی و پالایشگاه روغن‌سازی تهران ارائه شد و راهکارهایی برای تقویت تولید و‌ توسعه خطوط جدید مطرح گردید.

