تعیین تکلیف مدیریتی شرکت بزرگ زیر مجموعه تاپیکو ؛

میرزاپور رئیس هیات مدیره و نجم الدین مدیر عامل شرکت نفت ایرانول شدند

میرزاپور رئیس هیات مدیره و نجم الدین مدیر عامل شرکت نفت ایرانول شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی تاپیکو، اکبر میرزاپور رئیس هیات مدیره شرکت نفت ایرانول شد.

میرزاپور فارغ‌التحصیل دکتری اقتصاد مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است و ۱۳ سال سابقه فعالیت در بورس کالای ایران دارد. وی سالیان متمادی ناظر تخصصی معاملات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی بورس کالای ایران بوده و سمت های متعددی در بورس کالا شامل مدیریت توسعه بازار فیزیکی، رییس اداره خزانه ها و انبارها و … بر عهده داشته است.

همچنین وی مسئولیت‌هایی همچون معاونت سرمایه‌گذاری، مدیرعاملی گروه مالی و ریاست هیات‌مدیره کارگزاری بیمه گروه سحرخیز و نیز مدیریت حوزه انرژی، برق و فرآورده های نفتی گروه مالی فارابی را تجربه کرده و همزمان در نهادهای مالی مختلف از قبیل بانک رفاه کارگران، صندوق حمایت از صنایع پیشرفته، هلدینگ سیمانی غدیر و چندین نهاد مالی معتبر دیگر مشاور بوده است.

لازم به ذکر است که صلاحیت علمی و توانمندی‌های‌های مدیریتی ایشان در کمیته‌های ارزیابی شستا مورد تایید قرار گرفته است.

 نجم‌الدین مدیرعامل شرکت نفت ایرانول شد

در ادامه انتصابات مدیر عامل تاپیکو، جواد نجم‌الدین نیز به عنوان مدیرعامل شرکت نفت ایرانول منصوب شد.

روح‌اله شهیدی‌پور در ادامه انتصابات خود طی حکمی، پس از تصویب هیات مدیره شرکت نفت ایرانول، جواد نجم‌الدین را به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت نفت ایرانول منصوب کرد.

از سوابق مدیریتی نجم الدین می توان به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی ایران خودرو، رئیس هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا، مدیرعامل شرکت مگاموتور، رئیس هیات مدیره شرکت موتوژن و رئیس هیات مدیره بانک پارسیان اشاره کرد.

نجم الدین همچنین دارای تجربیات ارزنده ای در اجرای پروژه های توسعه ای در صنعت خودرو به‌ویژه در بخش موتورسازی و به ظرفیت رساندن تولید خودرو در ایران خودرو و سایپا است و رکورد بالاترین نرخ تولید خودرو و بالاترین میزان سودآوری در ایران خودرو مربوط به دوران مدیریت وی در آن شرکت بوده است.

نجم الدین دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناسی ارشد مدیریت عالی اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی است.

لازم به ذکر است که دانش تخصصی و مهارت‌ها و شایستگی‌های مدیریتی ایشان در فرآیند ارزیابی مدیران تاپیکو در بالاترین سطح به تایید رسیده است.

انتهای پیام/
