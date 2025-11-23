تحولی شگرف در سیاست های صادراتی شرکت نفت پاسارگاد؛ فروش تمامی محصولات بسته بندی صادراتی به صورت ارزی

به گزارش ایلنا، شرکت نفت پاسارگاد به عنوان بزرگترین و معتبرترین تولید کننده قیر کشور با هدف توسعه صادرات، اطمینان مشتریان از کیفیت و همچنین ساماندهی بازار صادراتی قیر کشور، تمام محصولات صادراتی خود در بسته بندی های بشکه، جامبوبگ و فلکسی تانک را صرفا به صورت ارزی و تحویل FOB به فروش می رساند. این اتفاق مهم علاوه براینکه منجر به افزایش سرعت بازگشت ارز به کشور و احیاء اعتبار قیر صادراتی این شرکت در بازارهای جهانی می¬گردد تنوع در مقاصد صادراتی کشور را به همراه خواهد داشت.