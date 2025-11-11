انتصابات جدید مدیریتی در پتروشیمی جم؛ گام تازه در مسیر تحول سازمانی

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی جم، طی احکامی از سوی دکتر امیر اکبری، آقای سجاد شیخیانی به سمت مدیر توسعه منابع انسانی و آقای امید پارسایی به سمت سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی شرکت پتروشیمی جم منصوب شدند.

این انتصابات در چارچوب برنامه‌ی بازآرایی ساختار مدیریتی مجتمع و با رویکرد توسعه‌ی توان منابع انسانی، ارتقای نظام پشتیبانی و خدمات سازمانی، چابک‌سازی فرآیندهای اجرایی و تقویت هم‌افزایی میان واحدهای ستادی و عملیاتی انجام گرفته است.

پتروشیمی جم با این رویکرد، گامی تازه در مسیر نوسازی مدیریت و ایجاد انسجام بیشتر در زنجیره تأمین، پشتیبانی و منابع انسانی برمی‌دارد؛ حرکتی که بر تقویت زیرساخت‌های تولیدی و تثبیت جایگاه این شرکت در میان بنگاه‌های پیشرو صنعت پتروشیمی کشور مؤثر خواهد بود.