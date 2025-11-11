ادامه حمایت از زیست بوم آهوان جبیر با راهبرد جدید

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی جم ، در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حوزه صیانت از محیط زیست، تفاهم‌نامه همکاری مشترکی میان اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و شرکت پتروشیمی جم با محوریت «مدیریت و راهبری سایت جبیر پارک ملی دریایی نای‌بند» به امضای مدیران دو مجموعه رسید.

این تفاهم‌نامه با امضای دکتر امیر اکبری مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم و دکتر عبدالرحمن مرادزاده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ، با هدف صیانت از زیست‌بوم‌های حساس ساحلی، توسعه فرهنگ حفاظت محیط زیست، آموزش و توانمندسازی جوامع محلی و نیز اجرای طرح‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در محدوده پارک ملی دریایی نای‌بند تمدید شد.

با امضای این تفاهم‌نامه، فصل تازه‌ای از هم‌افزایی میان بخش صنعت و نهادهای حاکمیتی در راستای حفاظت از پارک ملی دریایی نای‌بند یکی از منحصر‌به‌فردترین زیستگاه‌های دریایی خلیج فارس آغاز شده است؛ اقدامی که می‌تواند به الگویی ملی در توازن میان فعالیت‌های صنعتی و حفظ محیط زیست کشور تبدیل شود.