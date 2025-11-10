رقابت پتروشیمی جم در کسب جایزه نوآوری صنعت پتروشیمی ( پتروفن ۱۴۰۴)
شرکت پتروشیمی جم در راستای اجرای سیاستهای توسعه نوآوری و بهبود مستمر، در چهارمین دوره جایزه نوآوری صنعت پتروشیمی که از سوی هلدینگ خلیج فارس برگزار میشود، حضوری فعال دارد.
به گزارش ایلنا از روابطعمومی و امور بین الملل پتروشیمی جم و به نقل از مدیر پژوهش و فناوری پتروشیمی جم، این شرکت امسال با معرفی چهار کاندیدا در سه مدل جایزه به شرح زیر در این رقابت ملی شرکت کرده است.
• جایزه نوآوری در فرآیند
• جایزه نوآور برتر
• جایزه شرکت نوآور برتر
بر اساس برنامهریزی های انجامشده، ارزیابی میدانی این دوره در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۴ در مجتمع پتروشیمی جم در عسلویه برگزارشد و نتایج نهایی در ۱۸ آذر ۱۴۰۴ طی مراسمی رسمی همراه با تقدیر از برگزیدگان اعلام خواهد شد.
گفتنی است: پتروشیمی جم در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز با مشارکت فعال در این رقابت، موفق به کسب چندین عنوان برتر در میان بیش از ۶۰ شرکت زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس شده است؛ موفقیتی که بیانگر تلاش، دانشمحوری و نوآوری مستمر متخصصان جم است.