بازدید مدیران عامل شستا و تاپیکو از پایانه صادراتی شرکت نفت پاسارگاد در بندر شهید رجایی

در این بازدید، روند ذخیره‌سازی و صادرات محصولات قیری از پایانه بندرعباس مورد بررسی قرار گرفت و مدیران شستا و تاپیکو از نزدیک با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فنی این پایانه آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل، امروز، چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴، دکتر محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، و دکتر روح اله شهیدی‌پور، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، به‌همراه معاونان خود و با حضور مهندس امیرحسین باقری، مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد، از پایانه صادراتی شرکت نفت پاسارگاد در بندر شهید رجایی بازدید کردند.

دکتر سعیدی در جریان بازدید، ضمن بررسی ظرفیت‌های صادراتی و راهکارهای توسعه و گسترش حجم مخازن، میزان تناژ صادراتی فعلی و زیرساخت‌های موجود را قابل قبول ارزیابی کرد و بر تداوم اقدامات توسعه‌ای، ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم صادراتی شرکت نفت پاسارگاد در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید داشت.

پایانه صادراتی بندر شهید رجایی یکی از دو پایانه صادراتی نفت پاسارگاد است که در کنار شش مجتمع تولیدی قیر، نقشی اساسی در تأمین و صادرات قیر کشور ایفا می‌کند.

شرکت نفت پاسارگاد به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده قیر در خاورمیانه، با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، نیروی انسانی متخصص و شبکه گسترده تأسیسات تولیدی و صادراتی، جایگاه برجسته‌ای در صنعت قیر منطقه به دست آورده و بخش قابل توجهی از نیاز داخلی و صادراتی کشور را تأمین می‌کند.

 

