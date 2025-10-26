درخشش نفت پاسارگاد تبریز در روز جهانی استاندارد
در مراسم روز جهانی استاندارد در تبریز، مجتمع تبریز نفت پاسارگاد به عنوان واحد نمونه استانی برگزیده شد و مدیر کنترل کیفیت مجتمع، عنوان مدیر نمونه استانی را به دست آورد.
به گزارش ایلنا، همزمان با برگزاری آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد در تبریز و با حضور استاندار آذربایجان شرقی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل استاندارد استان، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران و رئیس اتاق بازرگانی ایران، از مجتمع تبریز شرکت نفت پاسارگاد به عنوان واحد نمونه استانی تقدیر شد.
در این مراسم، لوح واحد نمونه استانی به مدیر مجتمع تبریز نفت پاسارگاد اهدا شد. همچنین آقای بهزاد رسولی، مدیر کنترل کیفیت این مجتمع، عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه استانی را به خود اختصاص داد و مورد تجلیل مسئولان قرار گرفت.
این دستاورد، نتیجهی تداوم تلاش و پایبندی مجموعه نفت پاسارگاد تبریز به اصول کیفیت، استانداردسازی و تولید محصولاتی مطابق با معیارهای ملی و بینالمللی است.
شرکت نفت پاسارگاد با اتکا به تجربه و دانش متخصصان خود، همچنان مسیر تعالی، نوآوری و بهبود مستمر در صنعت قیر کشور را با قدرت ادامه میدهد.