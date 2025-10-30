رشد ۵۷ درصدی فروش ماهانه نفت پاسارگاد؛ افزایش سهم صادرات در سبد فروش

بر اساس گزارش فعالیت ماهانه دوره یک‌ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴، شرکت نفت پاسارگاد موفق به ثبت ۲۸,۰۹۲ میلیون ریال فروش از محل محصولات خود شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد.

از این میزان، حدود ۵،۷۳۶،۶۸۴ میلیون ریال مربوط به فروش داخلی و حدود ۲۲،۰۸۱،۵۱۸ میلیون ریال مربوط به فروش صادراتی بوده است.

افزایش سهم صادرات در ترکیب فروش شرکت نشان‌دهنده تداوم روند رو‌به‌رشد حضور نفت پاسارگاد در بازارهای بین‌المللی و تقویت جایگاه صادراتی محصولات قیری کشور است.

همچنین در بازه هفت‌ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴، درآمد فروش شرکت به حدود ۱۵۰,۶۸۹ میلیون ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

شایان ذکر است این میزان از فروش در شرایطی محقق شده‌است که خوراک در دسترس صنعت قیر در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته‌است.

شرکت نفت پاسارگاد با اتکا به توان تولیدی، شبکه توزیع گسترده و حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی، مسیر رشد پایدار و ارزش‌آفرینی را با قدرت ادامه می‌دهد.