به گزارش ایلنا، از نفت پاسارگاد، به منظور آشنایی کارکنان با انواع کپسول‌های آتش‌نشانی و نحوه استفاده صحیح از آن‌ها در شرایط اضطراری، دوره آموزشی تئوری و عملی با حضور مدرس از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، در دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد برگزار شد.

این دوره با هدف ارتقای آمادگی پرسنل در مواجهه با حوادث احتمالی و افزایش ایمنی محیط کار، شامل ارائه آموزش‌های عملی استفاده از کپسول‌های آتش‌نشانی و شبیه‌سازی شرایط اضطراری بود.

