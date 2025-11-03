خبرگزاری کار ایران
کارگاه عملی و تئوری ایمنی آتش‌نشانی در نفت پاسارگاد برگزار شد

کد خبر : 1711937
دوره آموزشی تئوری و عملی با حضور مدرس از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، در دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد برگزار شد.

به گزارش ایلنا، از نفت پاسارگاد، به منظور آشنایی کارکنان با انواع کپسول‌های آتش‌نشانی و نحوه استفاده صحیح از آن‌ها در شرایط اضطراری، دوره آموزشی تئوری و عملی با حضور مدرس از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، در دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد برگزار شد.

این دوره با هدف ارتقای آمادگی پرسنل در مواجهه با حوادث احتمالی و افزایش ایمنی محیط کار، شامل ارائه آموزش‌های عملی استفاده از کپسول‌های آتش‌نشانی و شبیه‌سازی شرایط اضطراری بود.

 

