خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور شرکت نفت پاسارگاد در هفدهمین همایش و نمایشگاه ملی قیر، آسفالت و ماشین‌آلات

حضور شرکت نفت پاسارگاد در هفدهمین همایش و نمایشگاه ملی قیر، آسفالت و ماشین‌آلات
کد خبر : 1711931
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت نفت پاسارگاد با حضور در غرفه ۲۴ هفدهمین دوره همایش و نمایشگاه ملی قیر، آسفالت و ماشین‌آلات، ضمن نمایش تازه‌ترین دستاوردهای خود در حوزه تولید و صادرات قیر، در بخش علمی این رویداد نیز با ارائه مقالات تخصصی، نقش فعالی در تبادل دانش و تجربه ایفا کرده است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل، شرکت نفت پاسارگاد در هفدهمین دوره همایش و نمایشگاه ملی قیر، آسفالت و ماشین‌آلات که از ۱۳ تا ۱۵ آبان‌ماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می‌شود، حضور یافته است. در این رویداد، تازه‌ترین توانمندی‌ها و دستاوردهای شرکت در حوزه تولید، صادرات و عرضه انواع قیر و فرآورده‌های نفتی به بازدیدکنندگان، متخصصان و فعالان صنعت راه‌سازی معرفی می‌شود.

غرفه شرکت نفت پاسارگاد در این نمایشگاه با هدف گسترش تعاملات صنعتی، معرفی ظرفیت‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای، و برقراری ارتباط نزدیک‌تر با فعالان و مدیران صنعت قیر و آسفالت، مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

در جریان روز اول این نمایشگاه رامین یعقوبی مدیرکل دفتر بودجه وزارت راه و شهرسازی و محمدرضا بیضاوی، مدیرکل پشتیبانی منابع انسانی و امور فنی سازمان شهرداری‌های کشوردر غرفه نفت پاسارگاد حضور یافتند و در گفت‌وگو با مدیرعامل و معاونان این شرکت، در جریان آخرین دستاوردها و پروژه‌های در دست اجرای آن قرار گرفتند. همچنین مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از غرفه شرکت نفت پاسارگاد بازدید کرد.

مدیران راهداری و راه و شهرسازی استان های مختلف کشور از جمله خوزستان، فارس، کرمان، چهارمحال بختیاری، زنجان، ایلام، گیلان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و.... از دیگر میهمانان روز اول غرفه نفت پاسارگاد بودند.

همچنین در بخش علمی این همایش، تعدادی از همکاران شرکت نفت پاسارگاد با ارائه مقالات تخصصی در زمینه‌های مرتبط با قیر و فناوری‌های نوین تولید، در تبادل علمی و فنی با پژوهشگران و دانشگاهیان این حوزه مشارکت دارند.

این رویداد تا ۱۵ آبان‌ماه ادامه دارد و شرکت نفت پاسارگاد از تمامی علاقه‌مندان و متخصصان دعوت می‌کند تا از غرفه این شرکت بازدید کنند و با تازه‌ترین دستاوردها و ظرفیت‌های فنی و تحقیقاتی آن آشنا شوند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ