پایان هفدهمین نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات با حضور فعال شرکت نفت پاسارگاد
هفدهمین نمایشگاه ملی قیر، آسفالت، عایق و ماشینآلات وابسته، روز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ پس از سه روز فعالیت به کار خود پایان داد.
به گزارش ایلنا، در این نمایشگاه، شرکت نفت پاسارگاد بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان قیر در منطقه، میزبان جمعی از فعالان صنعت قیر، راهسازی، مدیران شرکتهای داخلی و خارجی و مسئولان حوزه حملونقل و عمران کشور بود.
غرفه نفت پاسارگاد در طول برگزاری نمایشگاه، با استقبال گسترده بازدیدکنندگان روبهرو شد و فرصتی ارزشمند برای معرفی محصولات، ارائه دستاوردهای فنی و فناورانه، و گسترش همکاریهای تجاری فراهم آورد.
این حضور، گامی دیگر در مسیر تقویت ارتباط با مشتریان و شرکای صنعتی و نمایش توانمندیهای شرکت نفت پاسارگاد در عرصه تولید و عرضه قیر به شمار میآید.