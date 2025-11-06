به گزارش ایلنا، در این نمایشگاه، شرکت نفت پاسارگاد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان قیر در منطقه، میزبان جمعی از فعالان صنعت قیر، راه‌سازی، مدیران شرکت‌های داخلی و خارجی و مسئولان حوزه حمل‌ونقل و عمران کشور بود.

غرفه نفت پاسارگاد در طول برگزاری نمایشگاه، با استقبال گسترده بازدیدکنندگان روبه‌رو شد و فرصتی ارزشمند برای معرفی محصولات، ارائه دستاوردهای فنی و فناورانه، و گسترش همکاری‌های تجاری فراهم آورد.

این حضور، گامی دیگر در مسیر تقویت ارتباط با مشتریان و شرکای صنعتی و نمایش توانمندی‌های شرکت نفت پاسارگاد در عرصه تولید و عرضه قیر به شمار می‌آید.

