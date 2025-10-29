آغاز فصل جدید ایرانول:
رکوردشکنی تاریخی تولید و فروش در مهرماه ۱۴۰۴
شرکت نفت ایرانول در مهرماه ۱۴۰۴، بالاترین رکورد تولید و فروش خود را از زمان تأسیس به ثبت رساند.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی ایرانول، بر اساس آمار منتشرشده در کدال، میزان فروش ریالی شرکت در مهرماه ۱۴۰۴ به ۳۲۰۰ میلیارد تومان و فروش مقداری به ۶۳ هزار و ۱۹۳ مترمکعب رسید که بالاترین رقم از بدو تاسیس ایرانول محسوب میشود.
مقایسه این ارقام با سال گذشته نشان میدهد که در مهرماه سال ۱۴۰۴ مبلغ فروش به ۳,۲۰۸ میلیارد تومان رسیده است، در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱,۷۹۰ میلیارد تومان بوده و رشد ۷۹ درصدی را ثبت کرده است.
همچنین، فروش مقداری در مهر ۱۴۰۴ به ۶۳.۱۹ میلیون لیتر رسیده، در حالیکه این رقم در مهر سال گذشته ۵۷.۹۳ میلیون لیتر بوده و رشدی معادل ۹.۱ درصد نسبت به سال قبل نشان میدهد.
در بخش تولید نیز، رکورد تولید پالایشی و تولید فینیش و بستهبندی در مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سالهای گذشته شکسته شد.
طبق داده های مقایسهای در مهر ماه سال ۱۴۰۳ میزان تولید پالایشی ۴۸.۸۷ هزار مترمکعب بوده که در سال ۱۴۰۴ به ۵۳.۳۲ هزار مترمکعب با رشد ۹.۱ درصدی در تولید پالایشی نسبت به سال قبل رسیده است.
همچنین در بخش فینیش نیز تولید از ۱۳.۳۲ هزار مترمکعب در مهر ماه سال ۱۴۰۳ به ۱۵.۴۴ هزار مترمکعب در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است این میزان رشد نشاندهنده افزایش ۱۵.۹ درصدی نسبت به سال گذشته است.
رکورد تاریخی تولید و فروش ایرانول از بدو تاسیس، نمایانگر تلاشهای مستمر مجموعه ایرانول در راستای ارتقاء کیفیت و افزایش بهرهوری است.
ایرانول با برنامه ای مدون و توسعه خطوط تولید، همچنان پرشتاب با شناخت آگاهانه از بازار، قدرتمند در عرصه روانکارهای خودرویی و صنعتی با تولید بالاترین سطح کیفی روغن موتور دیزلی (FA-4) جایگاه تعیین کننده در بازار روانکار دارد.