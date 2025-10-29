رکوردشکنی تاریخی تولید و فروش در مهرماه ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ایرانول، بر اساس آمار منتشرشده در کدال، میزان فروش ریالی شرکت در مهرماه ۱۴۰۴ به ۳۲۰۰ میلیارد تومان و فروش مقداری به ۶۳ هزار و ۱۹۳ مترمکعب رسید که بالاترین رقم از بدو تاسیس ایرانول محسوب می‌شود.

مقایسه این ارقام با سال گذشته نشان می‌دهد که در مهرماه سال ۱۴۰۴ مبلغ فروش به ۳,۲۰۸ میلیارد تومان رسیده است، در حالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱,۷۹۰ میلیارد تومان بوده و رشد ۷۹ درصدی را ثبت کرده است.

همچنین، فروش مقداری در مهر ۱۴۰۴ به ۶۳.۱۹ میلیون لیتر رسیده، در حالی‌که این رقم در مهر سال گذشته ۵۷.۹۳ میلیون لیتر بوده و رشدی معادل ۹.۱ درصد نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.

در بخش تولید نیز، رکورد تولید پالایشی و تولید فینیش و بسته‌بندی در مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال‌های گذشته شکسته شد.

طبق داده های مقایسه‌ای در مهر ماه سال ۱۴۰۳ میزان تولید پالایشی ۴۸.۸۷ هزار مترمکعب بوده که در سال ۱۴۰۴ به ۵۳.۳۲ هزار مترمکعب با رشد ۹.۱ درصدی در تولید پالایشی نسبت به سال قبل رسیده است.