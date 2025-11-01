به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل پتروشیمی جم
امضای تفاهمنامه حمل ۸۰ هزار تن محصولات پتروشیمی جم با شرکت فجر جهاد منعقد شد
در راستای همافزایی با شرکتهای همگروه صندوق بازنشستگی کشوری، تفاهمنامه حمل ۸۰ هزار تن از محصولات پتروشیمی جم با شرکت حملونقل فجر جهاد به امضاء رسید.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بینالملل پتروشیمی جم، این تفاهمنامه که از بزرگترین قراردادهای حمل داخلی به شمار میرود، به امضای آقایان امیر اکبری و احمد غلامحسین، مدیران عامل دو شرکت، رسید. براساس این تفاهمنامه، حمل انواع محصولات پتروشیمی جم از انبار عسلویه به سایر مقاصد در سراسر کشور توسط شرکت فجر جهاد انجام خواهد شد.
در چارچوب استراتژی جدید پتروشیمی جم مبنی بر تمرکز بر بازارهای صادراتی با حاشیه سود بالاتر و افزایش سهم بازار زمینی (Land Market)، استفاده از ظرفیت انبارهای عمومی صندوق در دستور کار قرار گرفته است. بدین ترتیب مشتریان بازارهایCIS و ترکیه از سایر انبارهای جم در نزدیکی پایانه های مرزی نیز محمولههای خریداری شده پلی اتیلن خود را حمل میکنند.
پتروشیمی جم، بنا به دستور مدیریت عامل، زنجیره ای از خدمات را از شرکت های هم گروه و ذیل سهامداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت میکند تا به هم افزایی متقابل و حفظ سود حاصل از تراکنشهای مالی در زنجیره ارزش سهامدار اصلی، کمک کند.
از جمله شرکتهای همکار پتروشیمی جم در این مسیر میتوان به صبا جهاد، کارگزار بورس کالا، انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، گلف اجنسی، پرشین گلف، کربن ایران، شیمیایی فرآورد قشم، گروه هتلهای هما، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش اشاره کرد که همگی در زمره هلدینگها و مجموعههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارند.