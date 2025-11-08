خبرگزاری کار ایران
شکوه تولید در جم؛ ثبت بالاترین رکورد پلی‌اتیلن از آغاز بهره‌برداری تاکنون

پتروشیمی جم با دستیابی به بیش از ۷۳ هزار تن تولید پلی‌اتیلن در شهریور و مهرماه ۱۴۰۴، موفق شد رکوردی تاریخی و بی‌سابقه از زمان راه‌اندازی این مجتمع ثبت کند. این دستاورد، نشان‌دهنده‌ی جهش کیفی و استمرار رشد پایدار تولید در مسیر تحقق اهداف برنامه‌ای مجتمع است.

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی جم، ثبت این رکورد کم‌نظیر، حاصل تمرکز مستمر بر پایداری عملیاتی، بهبود شرایط فرآیندی و رفع محدودیت‌های فنی در واحدهای تولیدی است. پس از رفع مشکل درایر گرید فیلم، تولید مداوم دو گرید فیلم به مدت یازده روز متوالی و تحقق بیش از ده هزار تن محصول انجام شد؛ اقدامی که به‌عنوان یک رکورد روزانه و فرآیندی، نقش تعیین‌کننده‌ای در دستیابی به این موفقیت ایفا کرد.

عملکرد تحلیلی هفت‌ماهه نخست سال جاری نیز مؤید رشد تولید در تمامی محصولات کلیدی مانند اتیلن، پلی‌اتیلن‌های سنگین و سبک خطی، و بوتادین است. تمرکز مجتمع بر تثبیت شرایط پایدار، استفاده حداکثری از ظرفیت تجهیزات و بهبود بهره‌وری، بستر تحقق چنین رکورد تاریخی را فراهم کرده است.

این موفقیت نه‌تنها بالاترین میزان تولید پلی‌اتیلن از بدو راه‌اندازی مجتمع به شمار می‌رود، بلکه نشان می‌دهد پتروشیمی جم در شرایط رقابتی و محدودیت‌های عملیاتی، توانسته مسیر رشد منطقی و برنامه‌محور خود را حفظ کند و تبدیل به یکی از الگوهای موفق تولید پایدار در صنعت پتروشیمی کشور شود.

پتروشیمی جم با تکیه بر توان فنی متخصصان ایرانی، پایداری فرآیندها و نگاه راهبردی به افزایش بهره‌وری، استمرار رشد تولید و ارتقای رکوردهای تاریخی را در ادامه سال ۱۴۰۴ در دستور کار دارد.

 

