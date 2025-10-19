پیام بارگاهی به مناسبت بیست و یکمین سالروز تاسیس شرکت پتروشیمی جم پیلن
دکتر بارگاهی به مناسبت بیست و یکمین سالروز تاسیس شرکت پتروشیمی جم پیلن پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است؛
همکاران گرامی،
بیستویک سال از تأسیس شرکت پتروشیمی جمپیلن میگذرد؛ سالهایی سرشار از تلاش، پویایی، نوآوری و همت جمعی شما همراهان ارزشمند. امروز، جمپیلن نهتنها به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت پتروشیمی کشور شناخته میشود، بلکه با تکیه بر دانش، تجربه و تعهد کارکنان خود، جایگاه برجستهای در عرصه تولید، نوآوری و توسعه پایدار یافته است.
این موفقیتها حاصل اعتماد، تلاش و همدلی خانواده بزرگ جمپیلن است؛ خانوادهای که با باور به توان داخلی، عبور از چالشها و نگاه به افقهای روشن، مسیر رشد و تعالی را هموار ساخته است.
بیستویکمین سالروز تأسیس شرکت، فرصتی است برای پاسداشت گذشته، تجلیل از تلاشهای امروز و ترسیم چشمانداز فردایی درخشانتر. اطمینان دارم با تکیه بر سرمایه انسانی توانمند، استمرار برنامههای توسعهای و پایبندی به اصول حرفهای، گامهای بلندتری در مسیر افتخارآفرینی برخواهیم داشت.
ضمن گرامیداشت این روز فرخنده، از یکایک شما همکاران عزیز به پاس تلاشهای ارزشمندتان صمیمانه قدردانی میکنم و برای شما و خانواده محترمتان آرزوی سلامتی، شادکامی و موفقیت دارم.
با احترامحسین بارگاهینایب ریس و مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم پیلن