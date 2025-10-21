انتصاب سرپرست واحد HSE شرکت پتروشیمی جمپیلن
سرپرست واحد HSE شرکت پتروشیمی جمپیلن منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل شرکت پتروشیمی جمپیلن، طی حکمی از سوی حسین بارگاهی، مدیرعامل شرکت، هدایت آذرگون بهعنوان سرپرست واحد بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE) منصوب شد.
در بخشی از متن این حکم آمده است:
«امید است با اتکال و استعانت از خداوند متعال و با اهتمام و تلاش شایسته، بهرهگیری از تمام ظرفیتها، هماهنگی با سایر مدیران و مسئولان و همکاری پرسنل آن مجموعه، در انجام امور محوله و تحقق اهداف شرکت گامهای مؤثر و شایستهای بردارید.»
واحد HSE یکی از بخشهای راهبردی شرکت پتروشیمی جمپیلن است که نقش مهمی در صیانت از سلامت کارکنان، حفظ ایمنی محیط کار و رعایت الزامات زیستمحیطی ایفا میکند.
روابط عمومی و امور بین الملل