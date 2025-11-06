در بازدید دکتر رفیقدوست مطرح شد؛
فن آوران پیشرو در توسعه پایدار و نوآوری/ پیشرفت در پروژه بازیابی CO2 پتروشیمی فنآوران
پروژه زیستمحیطی بازیابی CO₂ از گازهای حاصل از احتراق کوره ریفورمر واحد متانول با ظرفیت اسمی ۱۶۰ هزار تن در سال، بهعنوان یکی از طرحهای توسعهای و پایدار شرکت پتروشیمی فن آوران، با پیشرفت فیزیکی ۳۲ درصد در حال اجراست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فنآوران، این پروژه با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانهای و بازیافت دیاکسیدکربن جهت استفاده در فرآیندهای پاییندستی، از سوی این شرکت بهعنوان یکی از پروژههای شاخص زیستمحیطی در دستور کار قرار گرفته است.
در حال حاضر بخش مهندسی پروژه ۷۸ درصد و بخش خرید تجهیزات ۲۰ درصد پیشرفت داشته است. تمامی تجهیزات ثابت و دوار شناسایی، سفارشگذاری و قراردادهای مربوطه با سازندگان نهایی شده و مدارک ساخت در حال نهاییسازی است. طبق گزارش تیم پروژه، با تزریق مالی بهموقع، پیشرفت فیزیکی این بخش روند افزایشی قابل توجهی خواهد داشت.
بر پایه دادههایی که در جریان این بازدید ارائه شد، بخش ساخت و نصب پروژه نیز با پیشرفت ۴۷ درصدی در حال اجراست. از مهمترین فعالیتهای انجامشده میتوان به ساخت بخش عمده فونداسیون تجهیزات در حوزه سیویل، نصب اسکلت فلزی ناحیه مرکزی و اصلی واحد (محل نصب تجهیزات فرآیندی)، و احداث اسکلت فلزی مسیر انشعاب از استک واحد متانول بهعنوان خط خوراک ورودی پروژه اشاره کرد.
همچنین، ساخت و نصب شش دستگاه مخزن به پایان رسیده و این مخازن در مرحله نصب نازلها و آمادهسازی برای تست هیدرواستاتیک قرار دارند.
در این بازدید، دکتر حسین رفیقدوست، مدیرعامل شرکت پتروشیمی فنآوران، به همراه هیئت همراه از محل اجرای پروژه بازدید کرد و ضمن گفتوگو با مدیران و کارشناسان اجرایی، در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فنی، مالی و اجرایی طرح قرار گرفت.
بر پایه این گزارش، پیمانکار EPC پروژه، از شرکتهای رتبه یک در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است و نظارت عالیه (MC) پروژه، از مشاوران برجسته و دارای رتبه ممتاز این حوزه برعهده دارد. همچنین، عملیات بازرسی فنی بهصورت مستمر توسط شرکت معتبر بهعنوان بازرس شخص ثالث انجام میپذیرد.
پروژه بازیابی CO₂ پتروشیمی فنآوران، با هدف بازیافت گازهای خروجی کورههای ریفورمر و استفاده مجدد از دیاکسیدکربن در زنجیره ارزش متانول و سایر محصولات پاییندستی، از جمله پروژههای راهبردی در مسیر توسعه سبز صنعت پتروشیمی کشور بهشمار میرود. تحقق این طرح ضمن کاهش چشمگیر انتشار آلایندههای هوا، موجب افزایش بهرهوری فرآیندی، بهبود شاخصهای زیستمحیطی و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید خواهد شد.