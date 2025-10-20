به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی جم در جریان ارزیابی دوره ای واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) بنگاه‌های اقتصادی کشور، واحد تحقیق و توسعه پتروشیمی جم موفق به دریافت گواهینامه توانمندی تحقیق و توسعه با رتبه دوم (پیشرفته) در حوزه صنایع پتروشیمی کشور شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی جم، با عنایت به الزامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص ارزیابی ادواری واحدهای تحقیق و توسعه کشور، به‌منظور حفظ اعتبار پروانه تحقیق و توسعه شرکت‌ها، فرآیند رتبه‌بندی تخصصی واحدهای تحقیق و توسعه کشور، در سطح ملی اجرا شد.

در همین راستا، در پایان سال ۱۴۰۳، تیم ارزیابی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با حضور در پتروشیمی جم، ضمن بررسی مستندات، دستاوردها، پروژه‌ها و بازدید میدانی از امکانات و توانمندی‌های فنی و آزمایشگاهی، عملکرد واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی جم را مورد ارزیابی قرار داد.

در نتیجه ارزیابی ها، واحد تحقیق و توسعه پتروشیمی جم با تکیه بر دانش، خلاقیت و توانمندی‌های نیروهای متخصص و با تجربه، موفق به کسب گواهینامه رتبه دوم (پیشرفته) در میان شرکت‌های پتروشیمی کشور شد.

گفتنی است: این دستاورد، بیانگر رشد و بلوغ فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای در پتروشیمی جم و نشان‌دهنده نقش مؤثر این شرکت در مسیر نوآوری، ارتقای فناوری و خلق ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی کشور است.

امید است با تداوم حمایت‌های مدیران ارشد شرکت، سرمایه‌گذاری گسترده‌تر در حوزه تحقیق و توسعه، توجه ویژه به ایده ها و نظرات مشتریان و نیز تشویق و ایجاد انگیزه هر چه بیشتر به پژوهشگران توانمند و نوآور این مجموعه، پتروشیمی جم بتواند گام‌های بلندتری در مسیر توسعه فناوری و پیشتازی در ثبت ایده ها و اختراعات برداشته و نوآوری های چشمگیری را در سازمان خلق، تجاری سازی و تجربه نماید.