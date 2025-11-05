دیدار رییس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر مقام معظم رهبری و اعضای مجمع نمایندگان استان فارس با مدیرعامل نفت پاسارگاد

به گزارش ایلنا، در ادامه گفتگوهای سازنده شرکت نفت پاسارگاد با افراد و نهادهای مختلف ذی ربط پیرامون صنعت قیر ظهر امروز جلسه‌ای با حضور آقایان دکتر علی احمدی رییس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر مقام معظم رهبری، دکتر توکل رییس مجمع نمایندگان فارس و نایب رییس کمیسیون امور داخلی و شوراهای کشور، دکتر بهرامی نایب رییس کمیسیون انرژی، دکتر فروردین نایب رییس کمیسیون عمران، دکتر اکبرپور عضو کمیسیون صنایع مجلس، دکتر نصیبی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و دکتر قائدی معاون دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت در محل شرکت نفت پاسارگاد برگزار شد.

در این جلسه پیرامون چالش های مختلف حوزه صنعت قیر حاضرین به گفتگو نشستند و نکات اساسی ای پیرامون مسئله صادرات قیر، قیر تهاتری، خرید وکیوم باتوم و...مطرح شد.

مهندس امیرحسین باقری پیرامون چالش های صادرات قیر دغدغه های اهالی این صنعت را به این نمایندگان محترم منتقل کردند.

از چالش عدم برگشت ارز تا قوانین متغیری که بازار صادراتی قیر ایرانی را در وضعیت فعلی که باید حمایت کامل از صادر کنندگان صورت بگیرد، تحت تاثیر داده است مورد بحث قرار گرفت.

چالش سهمیه های قیر تهاتری دیگر مسئله مورد بحث این جلسه بود. مهندس باقری از عدم شفافیت تخصیص سهمیه در نهاد های مختلف تا مسائلی ازجمله اعطای مجوز تولید قیر به مقدار ۵۰ میلیون تن بیش از ظرفیت تولید قیر در کشور و نحوه استفاده از قیر با کیفیت در پروژه های بزرگ ملی و...نکاتی را به سمع نظر نمایندگان رساند. در انتها پیرامون نحوه عرضه وکیوم باتوم و پیشنهادهایی که می تواند شرایط را برای صادرات قیر و ارز آوری برای پالایشگاه های نفت تسهیل کند مهندس باقری پیشنهاداتی را ارائه کردند که مورد استقبال مهمانان جلسه قرار گرفت و بررسی عمیقتر این پیشنهادها به جلسات آتی موکول شد.

