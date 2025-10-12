نشست بررسی قیرهای پلیمری و پودر لاستیکی با حضور مدیران سازمان راهداری و نفت پاسارگاد در استان فارس
با حضور مدیران شرکت نفت پاسارگاد و مسئولان ادارهکل راهداری فارس، نشست تخصصی کارکرد و استفاده از قیرهای پلیمری و پودر لاستیکی برگزار شد تا نقش این محصولات در افزایش عمر راهها و کاهش هزینههای نگهداری بررسی شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل شرکت نفت پاسارگاد،نشست تخصصی کارکرد و استفاده از قیرهای پلیمری و پودر لاستیکی به همت ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای فارس و با حضور باصری معاون فنی و راههای روستایی، صالحی رئیس اداره نظارت بر ساخت و نگهداری راههای روستایی و فرعی، مدیرکل آزمایشگاه مکانیک خاک استان، مدیر مجتمع شیراز شرکت نفت پاسارگاد، مدیر تحقیق و توسعه (R&D) این شرکت و مدیرعامل مهندسین مشاور مانا طرح نسیم برگزار شد.
در این نشست، مدیران شرکت نفت پاسارگاد با ارائه توضیحات فنی درباره قیرهای پلیمری و پودر لاستیکی، به نقش این محصولات در افزایش عمر مفید راهها، بهبود کیفیت آسفالت و کاهش هزینههای نگهداری اشاره کردند.
همچنین در چارچوب قانون بودجه تهاتری سال ۱۴۰۴، استفاده از قیرهای اصلاحشده برای نخستینبار در کشور در حال بررسی و اجراست که استان فارس با همکاری شرکت نفت پاسارگاد و ادارهکل راهداری فارس پیشگام اجرای این طرح ملی هستند.
این طرح با هدف ارتقای کیفیت پروژههای عمرانی، افزایش پایداری زیستمحیطی و توسعه فناوریهای نوین در صنعت قیر و آسفالت کشور در دستور کار قرار گرفته است.