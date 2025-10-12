در ادامه سلسله بازدیدهای «شتابدهی نوآوری» با رویکرد حل چالش ها و مسائل شرکت ها، داور نظری، معاون نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، روز ۲۰ مهرماه با حضور در مجموعه تهران شرکت نفت پاسارگاد از بخش‌های مختلف این شرکت بازدید کرد.این بازدید با همراهی امیرحسین باقری، مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد، و جمعی از معاونان و مدیران واحدهای تخصصی برگزار شد. در این برنامه، باقری ضمن ارائه توضیحاتی جامع درباره فعالیت‌ها و پروژه‌های جاری شرکت، نقش راهبردی نفت پاسارگاد در زنجیره ارزش صنعت نفت و قیر کشور را تشریح کرد.

در جریان برنامه، داور نظری از مجتمع تهران شرکت نفت پاسارگاد و آزمایشگاه تخصصی این مجتمع بازدید کرد و با فرایندهای تولید، فعالیت‌های تحقیق و توسعه و پروژه‌های نوآورانه شرکت از نزدیک آشنا شد.

در ادامه، مدیر مجتمع تهران، مدیر تحقیق و توسعه، مدیر انرژی گزارشی از پروژه‌ها و طرح‌های نوآورانه، دانش‌بنیان و برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی ارائه کردند و توضیحاتی درباره اقدامات شرکت در زمینه دیجیتال‌سازی و توسعه فناوری‌های نوین تولید بیان داشتند.

در این نشست، داور نظری بر نگاه مسئله‌محور شستا به نوآوری و تحول دیجیتال تأکید کرد و نقش راهبردی شرکت نفت پاسارگاد در زنجیره ارزش صنعت نفت و قیر کشور را برجسته دانست. وی با اشاره به حمایت‌های نظام جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پروژه‌های نوآورانه، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و نخبگان علمی کشور را کلید توسعه نوآوری و حرکت فناورانه شرکت‌ها دانست.

وی همچنین بر حمایت شستا و تاپیکو از طرح‌های دانش‌بنیان و نوآورانه تأکید کرد و توسعه همکاری‌های پژوهشی و دانشگاهی را از اولویت‌های اصلی مسیر تحول فناورانه برشمرد.

مدیران حاضر نیز در این نشست به بیان چالش‌های مسیر توسعه نوآوری و دیجیتال‌سازی پرداختند و پیشنهادهایی برای تسریع در اجرای پروژه‌های فناورانه، توسعه همکاری‌های پژوهشی و ارتقای بهره‌وری شرکت مطرح کردند.

در پایان، معاون نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان شستا با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در شرکت نفت پاسارگاد، بر ضرورت تداوم حرکت در مسیر فناوری‌های نوین، حمایت از ایده‌های خلاق و توسعه پروژه‌های دانش‌بنیان با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تأکید کرد و آمادگی شستا را برای پشتیبانی از طرح‌های نوآورانه شرکت نفت پاسارگاد اعلام کرد.