آغاز مسیر تحول با گفتمان مشترک استراتژیک
پروژهٔ بازنگری استراتژی شرکت نفت پاسارگاد با برگزاری سلسله جلسات آموزشی و تعاملی میان مدیران و معاونان شرکت آغاز شد.
هدف از این مرحله، شکلگیری گفتمان استراتژیک و ایجاد ادبیات مشترک میان مدیران است تا بستری یکپارچه برای تفکر و تصمیمسازی استراتژیک در سازمان فراهم شود.
در این جلسات، مفاهیم بنیادین استراتژی و ارکان جهتساز شرکت بهصورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا مسیر پیشروی پروژه بر پایهٔ درک مشترک، انسجام مدیریتی و همراستایی در اهداف کلان ترسیم شود.