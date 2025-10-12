خبرگزاری کار ایران
آغاز مسیر تحول با گفتمان مشترک استراتژیک

آغاز مسیر تحول با گفتمان مشترک استراتژیک
پروژهٔ بازنگری استراتژی شرکت نفت پاسارگاد با برگزاری سلسله جلسات آموزشی و تعاملی میان مدیران و معاونان شرکت آغاز شد.

به گزارش ایلنا، پروژهٔ بازنگری استراتژی شرکت نفت پاسارگاد با برگزاری سلسله جلسات آموزشی و تعاملی میان مدیران و معاونان شرکت آغاز شد.

هدف از این مرحله، شکل‌گیری گفتمان استراتژیک و ایجاد ادبیات مشترک میان مدیران است تا بستری یکپارچه برای تفکر و تصمیم‌سازی استراتژیک در سازمان فراهم شود.

در این جلسات، مفاهیم بنیادین استراتژی و ارکان جهت‌ساز شرکت به‌صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا مسیر پیش‌روی پروژه بر پایهٔ درک مشترک، انسجام مدیریتی و هم‌راستایی در اهداف کلان ترسیم شود.

