نفت پاسارگاد واحد نمونه کیفی کشور شد/ درخشش نفت پاسارگاد در مراسم روز استاندارد با حضور رئیسجمهور
در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد که روز دوشنبه، ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، شرکت نفت پاسارگاد موفق شد عنوان «واحد نمونهٔ کیفی کشور» را از آن خود کند.
به گزارش ایلنا، این مراسم با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، مهندس عباس اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و جمعی از مدیران ارشد دستگاههای اجرایی، فعالان صنعتی و تولیدکنندگان کشور برگزار شد.
در این مراسم، مجتمعهای تولیدی بندرعباس و شیراز شرکت نفت پاسارگاد بهدلیل رعایت دقیق الزامات استاندارد، اجرای مستمر نظامهای کنترل کیفیت و ارائهٔ عملکردی ممتاز در فرآیندهای تولید، بهعنوان واحدهای نمونهٔ کیفی کشور معرفی شدند.
همچنین، لوح تقدیر ملی سازمان ملی استاندارد ایران از سوی فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، به امیرحسین باقری، مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد اهدا شد. در بخشی از این لوح آمده است:«به پاس تلاش ارزشمند در ارتقای کیفیت و بهبود پایدار در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، از خدمات صادقانه و مسئولانهٔ شرکت نفت پاسارگاد و همکاران گرانقدر آن تقدیر بهعمل میآید.»
کسب این افتخار ملی، بار دیگر جایگاه شرکت نفت پاسارگاد را بهعنوان پیشتاز صنعت قیر کشور و منطقه تثبیت میکند. این موفقیت حاصل تعهد به اجرای دقیق استانداردهای بینالمللی، ارتقای بهرهوری و پایبندی به فرهنگ کیفیت در تمامی سطوح سازمان است.
شرکت نفت پاسارگاد با شش مجتمع تولیدی فعال در سراسر کشور، بزرگترین تولیدکنندهٔ قیر در خاورمیانه محسوب میشود و محصولات خود را به بازارهای جهانی صادر میکند.
این شرکت با رویکردی مبتنی بر توسعهٔ پایدار، ارتقای کیفیت و رعایت الزامات زیستمحیطی، همواره در مسیر بهبود فرآیندهای تولید و افزایش رضایت مشتریان داخلی و خارجی گام برمیدارد.