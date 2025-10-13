پیام مدیرعامل نفت پاسارگاد به مناسبت انتخاب شرکت به عنوان واحد نمونه کیفی کشوری
بهدنبال انتخاب شرکت نفت پاسارگاد بهعنوان «واحد نمونه کیفی کشوری»، امیرحسین باقری، مدیرعامل این شرکت، در پیامی ضمن قدردانی از تلاش کارکنان، این موفقیت را حاصل همدلی، تعهد و کوشش جمعی همکاران در مجتمعهای مختلف کشور دانست.
به گزارش ایلنا، متن پیام مدیرعامل نفت پاسارگاد به شرح زیر است:
همکاران ارجمند،با افتخار و سربلندی اعلام میدارم که شرکت نفت پاسارگاد، این مجموعهی پویا و پیشرو، به مدد همت والا و تلاش بیوقفه شما عزیزان، بار دیگر موفق به کسب عنوان ارزشمند «واحد نمونه کیفی کشوری» شده است.
این دستاورد بزرگ، گواهی است بر عزم راسخ ما در راستای اعتلای نام ایران عزیز و پیشبرد اهداف متعالی صنعت نفت کشور.از صمیم قلب، از مدیران و همکاران سختکوش مجتمعهای بندرعباس و شیراز که با درخشش خود این عنوان ملی را به ارمغان آوردند، قدردانی میکنم.
همچنین، سپاس ویژه خود را نثار همکاران پرتلاش مجتمعهای تهران، اراک، آبادان و تبریز میکنم که با کسب عنوان «واحد نمونه کیفی استانی»، برگ زرین دیگری بر افتخارات این خانواده بزرگ افزودند.
بیگمان، این پیروزی مرهون همدلی، تعهد و روحیهی بینظیر شماست که چونان چراغی راهنمای مسیر پیشرفت ماست. با امید به تداوم این راه پرافتخار، آرزومندم که با همافزایی و عزمی راسختر، شاهد شکوفایی روزافزون شرکت نفت پاسارگاد و سرافرازی هرچه بیشتر صنعت میهنمان باشیم.
با سپاس بیکران و آرزوی سربلندی
امیرحسین باقری
مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد