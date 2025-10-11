به گزارش ایلنا، مدیر نفت پاسارگاد تبریز، روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به راه‌اندازی برخی واحدهای تولید قیر بی‌کیفیت در کشور، متأسفانه عده‌ای سودجو قیر بی‌کیفیت عراقی را وارد ایران کرده و پس از جایگزینی با قیر با کیفیت تولید داخل، آن را تحت برند عراقی به ترکیه صادر می‌کنند.

وی افزود: بازار قیر ترکیه در سال‌های گذشته به دلیل صادرات قیرهای بی‌کیفیت ایرانی از دست رفت. در آن زمان، برخی واحدهای تولید قیر محصولات بی‌کیفیت خود را به نام قیر ایرانی به ترکیه صادر می‌کردند که منجر به خودداری ترکیه از واردات قیر ایران شد.

بزرگر ادامه داد: اکنون نیز برخی افراد سودجو، قیر با کیفیت تولید داخل را با برند و نام عراقی به ترکیه صادر می‌کنند. این اقدام نه تنها به اعتبار صنعت قیر ایران آسیب زده، بلکه بازارهای هدف را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده است.

مدیر نفت پاسارگاد تبریز در ادامه به فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی مجتمع اشاره کرد و گفت: در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، اقدامات گسترده‌ای در زمینه آسفالت‌سازی راه‌های روستایی انجام داده‌ایم. همچنین، واحد کنترل کیفیت مجتمع به همکاری با اداره استاندارد ادامه می‌دهد و هر ساله مقالات متعددی در سطح استانداردهای بین‌المللی مانند آی‌اس‌آی منتشر می‌کند.

بزرگر در خصوص پروژه‌های منطقه‌ای نیز اظهار داشت: پروژه‌های مهمی مانند جاده جلفا-کلاله در استان در حال اجراست که از اهمیت حیاتی و استراتژیک برخوردارند.

وی افزود: در نزدیکی پالایشگاه تبریز، قیر با کیفیت و به‌صورت پررونق در برج‌ها در حال تولید است، اما متأسفانه در سطح شهر همچنان شاهد آسفالت‌هایی با سطحی فرسوده و آسیب‌دیده هستیم. این وضعیت نه به دلیل نبود محصول، بلکه ناشی از استفاده از قیرهای بی‌کیفیت در پروژه‌های عمرانی است.

وی ابراز امیدواری کرد که با به‌کارگیری قیر تولیدی شرکت نفت پاسارگاد، شاهد احداث و بهسازی جاده‌هایی مطابق با استانداردهای جهانی باشیم.