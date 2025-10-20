خبرگزاری کار ایران
حضور نفت پاسارگاد در چهاردهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران

حضور نفت پاسارگاد در چهاردهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
شرکت نفت پاسارگاد در چهاردهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران که از ۲۹ مهر تا ۱ آبان ۱۴۰۴ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود، حضور فعال دارد.

به گزارش ایلنا، این کنگره یکی از مهم‌ترین رویدادهای علمی کشور در حوزه مهندسی عمران است که با حضور اساتید برجسته دانشگاه‌ها، پژوهشگران، دانشجویان و شرکت‌های تخصصی و صنعتی برگزار می‌‌شود و به بررسی آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی این حوزه می‌پردازد.

در روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه، پنل تخصصی با موضوع قیرهای اصلاح‌شده؛ روش‌های تولید آزمایشگاهی و صنعتی، کاربردها و چالش‌ها، با مدیریت دکتر احمد منصوریان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می‌شود.

در این نشست، مهندس محمد راهی، مدیر تحقیق‌ و توسعه شرکت نفت پاسارگاد، به‌عنوان یکی از داوران تخصصی پنل حضور دارد و به ارزیابی مقالات و مباحث علمی ارائه‌شده در حوزه قیرهای اصلاح‌شده می‌پردازد.

همچنین، مقاله مدیر تحقیق و توسعه شرکت نفت پاسارگاد با عنوان "روش سطح پاسخ برای مدل سازی قیر اصلاح شده با پودر لاستیک به منظور بهینه سازی آزمایش خزش _ بازیابی" در روز پنج‌شنبه ۱ آبان‌ماه در بخش مقالات علمی کنگره ارائه می‌شود. در این پژوهش مدل سازی رفتار قیر اصلاح شده پودر لاستیکی با بررسی رفتارهای خزشی و برگشت پذیری برای نمونه های مختلف تولیدی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

حضور شرکت نفت پاسارگاد در این رویداد علمی بین‌المللی، بیانگر جایگاه اثرگذار این شرکت در توسعه فناوری‌های نو در صنعت قیر، گسترش همکاری‌های علمی با مراکز دانشگاهی و حمایت از پژوهش‌های کاربردی در حوزه راه‌سازی کشور است.

