خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد به مناسبت روز ملی صادرات

پیام مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد به مناسبت روز ملی صادرات
کد خبر : 1709681
لینک کوتاه کپی شد.

به مناسبت فرا رسیدن ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد با صدور پیامی، ضمن گرامی‌داشت تلاش فعالان این عرصه، بر نقش حیاتی صادرات در تقویت اقتصاد کشور تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، در این پیام آمده است:

روز ملی صادرات، یادآور تلاش، ایستادگی و درایت تمامی فعالانی است که در خط مقدم جنگ اقتصادی، با همت و تخصص خود از منافع ملی و عزت اقتصادی ایران پاسداری می‌کنند.

در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به پویایی، خلاقیت و ارزآوری نیاز دارد، تداوم صادرات، خدمتی ارزشمند و نقشی تعیین‌کننده در تقویت بنیان‌های اقتصادی ایران اسلامی به شمار می‌رود.

شرکت نفت پاسارگاد نیز با تکیه بر دانش، تعهد و پشتکار سرمایه‌های انسانی خود، همواره در مسیر توسعه بازارهای بین‌المللی و ارتقای جایگاه کشور در عرصه جهانی گام برمی‌دارد.

این روز را به همه تلاشگران عرصه صادرات و خانواده بزرگ نفت پاسارگاد تبریک می‌گویم و اطمینان دارم با استمرار همدلی، برنامه‌ریزی و تلاش، آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.

امیرحسین باقری

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ