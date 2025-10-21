پیام مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد به مناسبت روز ملی صادرات
به مناسبت فرا رسیدن ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد با صدور پیامی، ضمن گرامیداشت تلاش فعالان این عرصه، بر نقش حیاتی صادرات در تقویت اقتصاد کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، در این پیام آمده است:
روز ملی صادرات، یادآور تلاش، ایستادگی و درایت تمامی فعالانی است که در خط مقدم جنگ اقتصادی، با همت و تخصص خود از منافع ملی و عزت اقتصادی ایران پاسداری میکنند.
در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به پویایی، خلاقیت و ارزآوری نیاز دارد، تداوم صادرات، خدمتی ارزشمند و نقشی تعیینکننده در تقویت بنیانهای اقتصادی ایران اسلامی به شمار میرود.
شرکت نفت پاسارگاد نیز با تکیه بر دانش، تعهد و پشتکار سرمایههای انسانی خود، همواره در مسیر توسعه بازارهای بینالمللی و ارتقای جایگاه کشور در عرصه جهانی گام برمیدارد.
این روز را به همه تلاشگران عرصه صادرات و خانواده بزرگ نفت پاسارگاد تبریک میگویم و اطمینان دارم با استمرار همدلی، برنامهریزی و تلاش، آیندهای روشنتر برای اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.
امیرحسین باقری
مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد