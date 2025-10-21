پیام مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد به مناسبت روز ملی صادرات

به گزارش ایلنا، در این پیام آمده است:

روز ملی صادرات، یادآور تلاش، ایستادگی و درایت تمامی فعالانی است که در خط مقدم جنگ اقتصادی، با همت و تخصص خود از منافع ملی و عزت اقتصادی ایران پاسداری می‌کنند.

در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به پویایی، خلاقیت و ارزآوری نیاز دارد، تداوم صادرات، خدمتی ارزشمند و نقشی تعیین‌کننده در تقویت بنیان‌های اقتصادی ایران اسلامی به شمار می‌رود.

شرکت نفت پاسارگاد نیز با تکیه بر دانش، تعهد و پشتکار سرمایه‌های انسانی خود، همواره در مسیر توسعه بازارهای بین‌المللی و ارتقای جایگاه کشور در عرصه جهانی گام برمی‌دارد.

این روز را به همه تلاشگران عرصه صادرات و خانواده بزرگ نفت پاسارگاد تبریک می‌گویم و اطمینان دارم با استمرار همدلی، برنامه‌ریزی و تلاش، آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.

امیرحسین باقری

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد