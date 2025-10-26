تجلیل از مجتمع نفت پاسارگاد شیراز در همایش روز جهانی استاندارد

به گزارش ایلنا،در آیین بزرگداشت روز جهانی استاندارد که با حضور استاندار فارس، رئیس اداره کل استاندارد استان فارس، معاون کل وزارت راه و شهرسازی و معاون سازمان ملی استاندارد ایران در شیراز برگزار شد، از شرکت نفت پاسارگاد به عنوان واحد نمونه ملی تقدیر شد.

در این مراسم، جمعی از شرکت‌های برتر در حوزه کیفیت و انطباق با استانداردهای ملی معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند که در میان آن‌ها، مجتمع نفت پاسارگاد شیراز به عنوان واحد نمونه ملی معرفی شد. همچنین سرکار خانم مهربان، مدیر کنترل کیفیت این مجتمع، موفق به کسب عنوان نمونه استانی شد و در حضور مقامات استانی و کشوری از ایشان تقدیر به عمل آمد.

این موفقیت، نتیجه تلاش مستمر مجموعه نفت پاسارگاد در مسیر ارتقای کیفیت، رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی و حفظ جایگاه این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده قیر در کشور است.