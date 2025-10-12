به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام؛ یوسف شریفی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام، با قدردانی از همکاری اداره کل بهداشت شهرستان چوار و استان ایلام گفت:از نخستین روزی که از ۱۶ مهر سال گذشته مسئولیت مدیریت شرکت را برعهده گرفتم، سلامت پرسنل را به‌عنوان اولویت اصلی مجموعه در نظر گرفته‌ام. معتقدم سلامت جسم و روان کارکنان نباید به مشکلات تولید یا مسائل جاری شرکت گره بخورد. ما باید محیطی سالم، ایمن و بانشاط برای همه همکاران فراهم کنیم.

شریفی با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی فلرینگ در یک سال گذشته افزود:اگرچه این میزان کافی نیست، اما گام مهمی در جهت کاهش آلایندگی‌ها و حفاظت از محیط زیست است. داده‌های مربوط به کیفیت هوا به‌صورت آنلاین رصد و گزارش‌های منظم به سازمان محیط زیست ارسال می‌شود تا شفافیت و نظارت در این حوزه افزایش یابد.

مدیرعامل پتروشیمی ایلام با اشاره به پروژه‌های زیست‌محیطی بزرگ همچون احیای کاستیک، پروژه آرورو و احداث حوضچه‌های جمع‌آوری و تصفیه آب‌های سطحی اظهار داشت:این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری قابل توجه در حال اجرا هستند تا مشکلات مربوط به بو و آلودگی محیطی به شکل پایدار برطرف شوند و آب خروجی از استانداردهای لازم برخوردار باشد.

شریفی با بیان اینکه سلامت روان کارکنان نیز از اولویت‌های مهم شرکت است، گفت:در مجموعه، روانشناس متخصص مستقر شده و به‌صورت مستمر جلسات آموزشی، بررسی‌های میدانی و مشاوره‌های فردی برگزار می‌کند. همچنین قرارداد همکاری با کلینیک‌های تخصصی برای ارائه خدمات درمانی و مشاوره‌ای به کارکنان منعقد شده است.

وی در ادامه افزود:در حوزه بهداشت حرفه‌ای، کارشناسان مجرب در HSE فعال هستند و جلسات کمیته سلامت و محیط زیست به‌طور منظم برگزار می‌شود تا تمامی موضوعات مرتبط با سلامت محیط کار بررسی و تصمیمات اجرایی لازم اتخاذ گردد. تلاش کرده‌ایم مطالبات و نیازهای پرسنل را به‌روز کنیم تا با روحیه‌ای شاد و انگیزه‌ای بالا در محیط کار حضور داشته باشند، چرا که رضایت و سلامت روان آنان رابطه مستقیم با پایداری تولید دارد.

شریفی درباره مدیریت بحران و ایمنی نیز اظهار داشت:با همکاری ستاد بحران و استانداری، برنامه‌ریزی‌های لازم برای شرایط اضطراری انجام شده است. سطح مخازن کاهش یافته، واحدهای پرخطر در شرایط خاص از مدار خارج می‌شوند و مانورهای استانی برای ارزیابی میزان آمادگی در دستور کار قرار دارد. خوشبختانه تاکنون هیچ حادثه‌ای در مجموعه رخ نداده و کنترل مواد شیمیایی خطرناک نیز مطابق استاندارد انجام می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم بهبود وضعیت رستوران شرکت گفت: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا با اصلاح رویه‌ها و نظارت دقیق، رستورانی استاندارد داشته باشیم. برای این منظور، فردی مستقل و خارج از ساختار رستوران مأمور نظارت بر روند کار شده است تا بدون هیچ‌گونه دخالت اجرایی، مشکلات را شناسایی و گزارش کند.»

مدیرعامل پتروشیمی ایلام در پایان تأکید کرد:مسیر بهبود و توسعه در پتروشیمی ایلام متوقف نخواهد شد. ما با همکاری نهادهای ذی‌ربط، بهره‌گیری از دانش کارشناسان و مشارکت کارکنان، تلاش می‌کنیم تا محیط کاری سالم‌تر، ایمن‌تر و انسانی‌تری را برای همه همکاران فراهم کنیم.

