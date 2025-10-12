شریفی عنوان کرد:
سلامت مردم و کارکنان از اولویتهای اصلی پتروشیمی ایلام است
مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام، در نشست بررسی وضعیت بهداشت حرفهای، سلامت محیط و ایمنی مجموعه، بر اهمیت ویژه سلامت جسمی و روانی مردم، کارکنان و ارتقای شرایط زیستمحیطی مجتمع تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام؛ یوسف شریفی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام، با قدردانی از همکاری اداره کل بهداشت شهرستان چوار و استان ایلام گفت:از نخستین روزی که از ۱۶ مهر سال گذشته مسئولیت مدیریت شرکت را برعهده گرفتم، سلامت پرسنل را بهعنوان اولویت اصلی مجموعه در نظر گرفتهام. معتقدم سلامت جسم و روان کارکنان نباید به مشکلات تولید یا مسائل جاری شرکت گره بخورد. ما باید محیطی سالم، ایمن و بانشاط برای همه همکاران فراهم کنیم.
شریفی با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی فلرینگ در یک سال گذشته افزود:اگرچه این میزان کافی نیست، اما گام مهمی در جهت کاهش آلایندگیها و حفاظت از محیط زیست است. دادههای مربوط به کیفیت هوا بهصورت آنلاین رصد و گزارشهای منظم به سازمان محیط زیست ارسال میشود تا شفافیت و نظارت در این حوزه افزایش یابد.
مدیرعامل پتروشیمی ایلام با اشاره به پروژههای زیستمحیطی بزرگ همچون احیای کاستیک، پروژه آرورو و احداث حوضچههای جمعآوری و تصفیه آبهای سطحی اظهار داشت:این طرحها با سرمایهگذاری قابل توجه در حال اجرا هستند تا مشکلات مربوط به بو و آلودگی محیطی به شکل پایدار برطرف شوند و آب خروجی از استانداردهای لازم برخوردار باشد.
شریفی با بیان اینکه سلامت روان کارکنان نیز از اولویتهای مهم شرکت است، گفت:در مجموعه، روانشناس متخصص مستقر شده و بهصورت مستمر جلسات آموزشی، بررسیهای میدانی و مشاورههای فردی برگزار میکند. همچنین قرارداد همکاری با کلینیکهای تخصصی برای ارائه خدمات درمانی و مشاورهای به کارکنان منعقد شده است.
وی در ادامه افزود:در حوزه بهداشت حرفهای، کارشناسان مجرب در HSE فعال هستند و جلسات کمیته سلامت و محیط زیست بهطور منظم برگزار میشود تا تمامی موضوعات مرتبط با سلامت محیط کار بررسی و تصمیمات اجرایی لازم اتخاذ گردد. تلاش کردهایم مطالبات و نیازهای پرسنل را بهروز کنیم تا با روحیهای شاد و انگیزهای بالا در محیط کار حضور داشته باشند، چرا که رضایت و سلامت روان آنان رابطه مستقیم با پایداری تولید دارد.
شریفی درباره مدیریت بحران و ایمنی نیز اظهار داشت:با همکاری ستاد بحران و استانداری، برنامهریزیهای لازم برای شرایط اضطراری انجام شده است. سطح مخازن کاهش یافته، واحدهای پرخطر در شرایط خاص از مدار خارج میشوند و مانورهای استانی برای ارزیابی میزان آمادگی در دستور کار قرار دارد. خوشبختانه تاکنون هیچ حادثهای در مجموعه رخ نداده و کنترل مواد شیمیایی خطرناک نیز مطابق استاندارد انجام میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم بهبود وضعیت رستوران شرکت گفت: در حال برنامهریزی هستیم تا با اصلاح رویهها و نظارت دقیق، رستورانی استاندارد داشته باشیم. برای این منظور، فردی مستقل و خارج از ساختار رستوران مأمور نظارت بر روند کار شده است تا بدون هیچگونه دخالت اجرایی، مشکلات را شناسایی و گزارش کند.»
مدیرعامل پتروشیمی ایلام در پایان تأکید کرد:مسیر بهبود و توسعه در پتروشیمی ایلام متوقف نخواهد شد. ما با همکاری نهادهای ذیربط، بهرهگیری از دانش کارشناسان و مشارکت کارکنان، تلاش میکنیم تا محیط کاری سالمتر، ایمنتر و انسانیتری را برای همه همکاران فراهم کنیم.