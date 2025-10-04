عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد؛
استقبال از انتصاب مدیر باتجربه و کارآزموده در هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی شستا
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر ثبات مدیریتی، تخصصگرایی و کارآمدی در راس مدیریت هلدینگهای شستا از جمله انتصاب جدید در تاپیکو تاکید کرد.
به گزارش ایلنا؛ امید کریمیان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت انتخاب مدیران متخصص در هلدینگهای بزرگ اقتصادی کشور از جمله تاپیکو و صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اظهار کرد: بعد از مدتها شاهد حضور مدیری متخصص در هلدینگ نفت،گاز و پتروشیمی شستا هستیم. معتقدم روح الله شهیدیپور مدیرعامل جدید هلدینگ تاپیکو فردی باتجربه و کارآزموده است که انتخاب او برای مجموعهای با بیش از ۵۸ شرکت زیرمجموعه، اقدامی ارزشمند و اثرگذار محسوب میشود.
وی با بیان اینکه شناخت عمومی و تخصصی از شهیدیپور نشان میدهد او مدیری عملگرا، آشنا با سیستمهای باز و باورمند به خصوصیسازی واقعی است، افزود: این رویکرد میتواند آیندهای روشن برای تاپیکو رقم بزند و موجب تقویت جایگاه این هلدینگ در اقتصاد ملی شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه به یکی از چالشهای جدی هلدینگهای بزرگ اقتصادی اشاره کرد و گفت: بیثباتی مدیریتی بزرگترین آسیبی است که شرکتهای دولتی، شبهدولتی و خصولتی طی سالهای اخیر با آن مواجه بودهاند. تغییرات پیدرپی مدیران باعث شده است برنامهریزیهای کوتاهمدت و میانمدت نیمهتمام بماند و هیچ استراتژی بلندمدتی در این شرکتها به ثمر نرسد. این مشکل بهویژه در مجموعههایی چون شستا که ذینفعان اصلی آن بازنشستگان هستند، پیامدهای منفی بیشتری داشته است.
کریمیان با تأکید بر ضرورت ثبات مدیریتی تصریح کرد: اگر مدیریت سکان دار جدید تاپیکو با ثبات همراه شود و در سالهای آینده استمرار پیدا کند، بدون تردید خروجیهای مثبتی برای این هلدینگ مهم و تاثیرگذار و ذینفعان آن به همراه خواهد داشت. در غیر این صورت، هرگونه تغییر سیاسی یا جابهجایی در سطح دولت و وزرا میتواند دوباره این هلدینگ را با بحران بیثباتی مواجه کند که بیشترین آسیب آن متوجه بازنشستگان خواهد بود.
این نماینده مجلس در پایان با ابراز خوشبینی نسبت به آینده تاپیکو گفت: انتخاب اخیر در شستا نشاندهنده یک تصمیم منطقی و تخصصگرایانه است. ما امیدواریم با ادامه مدیریت دکتر شهیدیپور، تاپیکو به جایگاه واقعی خود بازگردد و به عنوان یکی از بازوهای قدرتمند اقتصاد ملی، نقشآفرینی مؤثری در توسعه پایدار کشور ایفاء کند.